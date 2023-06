HSBC entra com pedidos de patente para oferecer serviços bancários no metaverso

O banco britânico HSBC, considerado um dos dez maiores do mundo, entrou na semana passada com pedidos de registros de patentes nos Estados Unidos com foco em oferecer serviços bancários no metaverso. As informações foram reveladas pelo advogado Mike Kondoudis, especialista na análise de temas de propriedade intelectual no país.

De acordo com as informações divulgadas por Kondoudis, foram três pedidos de patentes, englobando as áreas de serviços bancários, financeiros e de consultoria em ambientes virtuais, cartões de crédito digitais e a criação e comercialização de produtos com tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

A primeira patente envolve a criação de um software que busca "facilitar o pagamento seguro de transações por qualquer meio eletrônico no metaverso e outros mundos virtuais", além de um software para identificar transações e prevenir fraudes nesses ambientes digitais.

O pedido também envolve a oferta de serviços bancários no geral e um sistema para ativos virtuais, incluindo programas de computador para cartões bancários, de dinheiro, cheque, cartão de débito e cartão de créditos que poderiam ser usados no mundo virtual e no físico.

Já o segundo pedido envolve a criação de um marketplace online para compradores e vendedores de bens digitais e arquivos de mídia, com foco em NFTs. O ambiente "reuniria uma série de serviços, incluindo serviços de cartão de crédito, investimentos, empréstimos, financeiros, de pagamento, compra, coleções e conversões de moedas".

O terceiro pedido é para a oferta de cartões virtuais de diferentes tipos, incluindo de débito e crédito, que poderiam ser usados em transações no metaverso. Eles forneceriam também "serviços de processamento de pagamentos", incluindo para transferências de criptomoedas.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Interesse de bancos

Os pedidos do HSBC mostram que o interesse de atores institucionais em áreas como o metaverso e os criptoativos segue forte, mesmo com um momento de avanço de ações regulatórias nos Estados Unidos e com um mercado mais lateralizado. Nesta semana, o Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, revelou que entrou com um pedido no país para oferecer serviços de custódia de criptomoedas.

A decisão foi informada por David Lynne, que é responsável pela unidade de serviços bancários comerciais do Deutsche Bank. Segundo ele, a instituição está "construindo nosso negócio de ativos digitais e de custódia". Lynne disse ainda que o pedido já foi enviado para o Bafin, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha.

O objetivo da licença é ampliar operações do banco que permitiriam aumentar a receita por meio de taxas cobradas dos clientes, segundo Lynne. Além disso, o movimento segue o exemplo do DWS Group, um braço de investimentos do Deutsche Bank que também oferece serviços com criptoativos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok