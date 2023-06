HSBC anuncia oferta de três ETFs de bitcoin e ether para clientes em Hong Kong

O HSBC, maior banco do Hong Kong e um dos maiores do mundo, lançou nesta segunda-feira, 26, seus primeiros serviços locais de criptomoedas. Um jornalista local, Colin Wu, foi o primeiro a divulgar a informação, explicando que a instituição vai permitir que seus clientes negociam bitcoin e ether a partir de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês).

De acordo com o jornalista, o HSBC oferecerá especificamente ETFs de criptomoedas listados na Bolsa de Valores de Hong Kong. No momento da redação deste artigo, a bolsa lista três ETFs ligados ao mercado cripto, incluindo o CSOP Bitcoin Futures ETF, o CSOP Ethereum Futures ETF e o Samsung Bitcoin Futures Active ETF.

A mudança visa expandir a exposição dos usuários locais às criptomoedas em Hong Kong. De acordo com relatórios já divulgados pelo banco, o HSBC Hong Kong tinha 1,7 milhão de clientes ativos em março de 2022. Cerca de 95% de todas as transações de varejo do HSBC em Hong Kong são processadas online.

Os novos serviços acompanham o lançamento pelo HSBC do Centro Educacional do Investidor para Ativos Virtuais (Virtual Asset Investor Education Center, em inglês). A iniciativa foi projetada para proteger os investidores dos riscos relacionados às criptomoedas, exigindo que eles acessem materiais educacionais e divulgações de risco antes de investir. O centro educacional está disponível nos produtos virtuais relacionados a ativos do HSBC, como o aplicativo HSBC HK Easy Invest, o aplicativo HSB CHK Mobile Banking e o banco online.

A decisão do HSBC também ocorre após alguns relatos sugeriram em meados de junho que a Autoridade Monetária de Hong Kong estaria pressionando os principais bancos locais a aceitar corretoras de criptomoedas como clientes. O banco central e o regulador da região questionaram especificamente empresas como o HSBC e o Standard Chartered sobre o motivo de não aceitarem nenhuma exchange como clientes.

Serviços no metaverso

Também neste mês, o HSBC entrou com pedidos de registros de patentes nos Estados Unidos com foco em oferecer serviços bancários no metaverso. As informações foram reveladas pelo advogado Mike Kondoudis, especialista na análise de temas de propriedade intelectual no país.

De acordo com as informações divulgadas por Kondoudis, foram três pedidos de patentes, englobando as áreas de serviços bancários, financeiros e de consultoria em ambientes virtuais, cartões de crédito digitais e a criação e comercialização de produtos com tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

Os pedidos do HSBC mostram que o interesse de atores institucionais em áreas como o metaverso e os criptoativos segue forte, mesmo com um momento de avanço de ações regulatórias nos Estados Unidos e com um mercado mais lateralizado. O Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, revelou que entrou com um pedido no país para oferecer serviços de custódia de criptomoedas.

