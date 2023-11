HSBC irá oferecer custódia de títulos tokenizados em parceria com a Ripple

O gigante bancário HSBC planeja lançar uma plataforma de custódia institucional para títulos tokenizados, também conhecidos como security tokens.

Para isso, o HSBC fez uma parceria com a empresa de tecnologia Metaco, de propriedade da Ripple, para integrar sua plataforma institucional Harmonize com o novo serviço de custódia de ativos digitais do HSBC, anunciou a empresa em 8 de novembro. A Ripple é a empresa por trás da criptomoeda XRP, atual 5ª maior do mundo em valor de mercado e que já subiu mais de 100% em 2023.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O banco espera lançar o novo serviço de custódia de ativos digitais em 2024, complementando sua plataforma de emissão de ativos digitais conhecida como HSBC Orion e a oferta do HSBC para ouro físico tokenizado, lançada em 1º de novembro de 2023. Juntos, os serviços formam um ativo digital completo oferta para clientes institucionais do HSBC, disse a empresa.

“Esses serviços ressaltam o compromisso do HSBC com o desenvolvimento geral dos mercados de ativos digitais”, observou o chefe global de estratégia de ativos digitais do HSBC, John O’Neill.

Crescente demanda por ativos digitais

Os planos do HSBC para lançar a custódia de ativos digitais vieram em resposta à crescente demanda por custódia e administração de fundos de ativos digitais por parte de gestores e proprietários de ativos, de acordo com o chefe de digital, dados e inovação do HSBC, Zhu Kuang Lee.

“Este mercado continua a evoluir”, enfatizou Lee, acrescentando que os gestores de ativos nunca viram um “momento mais importante para inovar”.

Um porta-voz do HSBC enfatizou em comunicado ao Cointelegraph que a próxima plataforma de custódia de ativos digitais para investidores institucionais cobriria apenas tokens de segurança e não incluiria criptomoedas como bitcoin e stablecoins como Tether USDT. Ao contrário de uma criptomoeda pura, um título tokenizado é uma representação digital de um título emitido e movido no blockchain.

O HSBC vem buscando talentos para sua divisão de segurança tokenizada há algum tempo. Conforme relatado anteriormente, o HSBC procurava um candidato com experiência em ativos digitais, especialmente tokenização e custódia de ativos, em fevereiro de 2022.

A mudança do HSBC para títulos tokenizados não é a primeira incursão da empresa na indústria de blockchain e criptografia. Em 1º de novembro, o HSBC anunciou testes bem-sucedidos de depósitos tokenizados em colaboração com o principal provedor chinês de serviços financeiros, Ant Group.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok