Homem que diz ser criador do bitcoin afirma que perdeu R$ 250 bilhões na criptomoeda por "raiva"

O australiano Craig Wright segue enfrentando um julgamento no Reino Unido que pode comprovar que o cientista da computação não é Satoshi Nakamento, o criador do bitcoin. E na última quarta-feira, 14, Wright deu uma reposta que intrigou o mercado ao ser questionado sobre a sua incapacidade de acessar a quantia de bitcoins que estava em posse de Nakamoto, cujo valor pode chegar a R$ 250 bilhões.

Wright falou sobre o tema no último dia de questionamentos dos advogados da organização sem fins lucrativos Crypto Open Patent Alliance (COPA), que decidiu processar Wright para obrigar o cientista a provar que ele teria criado a criptomoeda e produzido o seu white paper, um texto base que "apresentou" o ativo ao mercado e explica seu funcionamento.

Os advogados questionaram especificamente uma afirmação de Wright de que ele teria destruído em 2016 o computador que continha as informações para acessar a carteira digital de Satoshi Nakamoto. Especialistas estimam que ela tem entre 600 mil e 1 milhão de unidades de bitcoin.

Wright disse que "não tinha muita clareza" sobre o episódio porque tinha acabado de voltar do hospital e estava sob efeito de sedativos, mas alegou que destruiu o material. "Eu sei que eu fui medicado e sedado. Estava cansado, chateado, com raiva, exagerei. Não se você já ficou com raiva, mas é difícil lembrar com detalhes".

Segundo o cientista, o computador foi jogado no chão, e Wright não descarta ter usado um martelo para destruir o equipamento. Entretanto, os advogados mostraram uma gravação em que Wright dá mais detalhes e demonstra ter certeza sobre como destruiu não um, mas dois computadores que dariam acesso à carteira digital.

Questionado sobre a diferença nas versões, ele disse apenas que estava "com raiava e chateado. Estou muito melhor depois de anos tentando controlar minha raiva. Não consigo explicar, sei que o destruí. Eu joguei um laptop no chão também".

O argumento de que destruiu o equipamento é usado por Wright para justificar o motivo de nunca ter conseguido movimentar a quantia bilionária de bitcoin. Também no julgamento, a irmã do australiano diz que acredita que ele é Satoshi Nakamoto pois o viu "vestido de ninja e em um quarto cheio de computadores e servidores".

Anteriormente, os advogados da COPA apresentaram provas de que diversos documentos usados por Wright como evidência de que ele criou o bitcoin eram falsos. O cientista afirmou que os erros encontrados mostravam, na verdade, que o material era verdadeiro, já que "se fossem falsos, eles seriam perfeitos".

A expectativa é que o julgamento termine na próxima semana. Além de afirmar que é Satoshi Nakamoto, Wright já processou diversos desenvolvedores do ecossistema cripto, acusando-os de violar os direitos autorais que ele teria em torno do ativo e da tecnologia blockchain.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Quem é Satoshi Nakamoto?

A COPA alega ainda que Wright não demonstra ter as habilidades técnicas necessárias para ter criado o bitcoin. Ela contesta, ainda, as alegações do australiano de que possíveis testemunhas que confirmariam sua versão estão doentes ou morreram.

A identidade de Nakamoto é um dos grandes mistérios do mercado cripto. Até hoje, não se sabe se Satoshi era um homem, mulher, um único indivíduo ou até um grupo de pessoas.

Após criar o bitcoin e a tecnologia blockchain, Nakamoto chegou a fazer alguns pronunciamentos públicos antes do seu desaparecimento em 2011, abrindo margem para várias teorias sobre sua identidade. Alguns, inclusive, afirmam que ele poderia ser Steve Jobs, fundador da Apple.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok