Homem "desaparece" após receber R$ 4,5 milhões por engano de corretora cripto

Um homem "desapareceu" na Austrália após receber cerca de US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões, na cotação atual) por engano de uma corretora de criptomoedas. A plataforma Rhino Trading afirma que cometeu um erro e adicionou um 0 a mais no valor depositado pelo cliente, multiplicando seu patrimônio.

De acordo com a Rhino Trading, o homem, identificado como Kow Seng Chai, teria realizado um depósito de US$ 99.500 na corretora. No processamento da operação, porém, a exchange cometeu um erro e gerou um saldo de US$ 995.000 na conta do cliente.

O australiano teria, então, sacado US$ 500 mil da conta. Desde então, a corretora de criptomoedas não tem conseguido entrar em contato com Kow Seng Chai, abrindo um processo contra o ex-cliente junto à Suprema Corte do estado de Victoria, um dos maiores da Austrália.

A corretora solicita agora que as contas do homem sejam congeladas e que ele seja proibido de deixar o país, buscando um retorno do valor depositado erroneamente na conta. O erro teria ocorrido em 25 de janeiro deste ano, mas foi identificado apenas em 4 de fevereiro.

A conta pertence a uma empresa de Kow Seng Chai, a Lotte Enterprise. Após o erro, a companhia comprou unidades de USDT, uma criptomoeda pareada ao dólar, e então executou cinco saques diários de US$ 100 mil cada. Nos 10 dias seguintes, ele sacou US$ 956 mil em uma conta bancária.

No processo, a corretora afirma que sofreu um prejuízo de US$ 490 mil com o caso, mas conseguiu recuperar o valor restante que não foi sacado pelo empresário. A exchange tentou entrar em contato com o então cliente por telefone e e-mail, mas não obteve retorno.

Em 21 de fevereiro, a Justiça da Austrália proibiu Chai de deixar o país. Já os ativos do australiano foram congelados em 9 de fevereiro. A corretora de criptomoedas diz ainda que o cliente forneceu documentos bancários falsos para abrir a conta na exchange. Até o momento, ele não foi encontrado pelas autoridades.

