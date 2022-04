Histórico: acontece a primeira bifurcação paralela na rede Ethereum

Na tarde desta segunda-feira, 11, um evento inédito ocorreu na rede Ethereum, que foi considerado por desenvolvedores como um momento histórico. Chamado de bifurcação paralela, ou shadow fork em inglês, o acontecimento representa um marco na atualização mais importante do protocolo, conhecida como Ethereum 2.0.

Marius Van Der Widjen, desenvolvedor da plataforma, escreveu em uma publicação: “estamos muito próximos de um evento histórico. Hoje será a primeira bifurcação paralela na rede principal em toda a história. Estamos a aproximadamente 690 blocos de seu desligamento”

We're very close to a historical event. We're testing PoS on #Ethereum. Today will be the first mainnet shadow fork ever. We're roughly 690 blocks (~2 h) away from TTD. Follow here: https://t.co/T20ZMgApYw or https://t.co/Uod8WBsqtw

Huge props to @parithosh_j! #TestingTheMerge pic.twitter.com/M8ZcHnKqaL — MariusVanDerWijden (@vdWijden) April 11, 2022

Mais tarde, ele completou: “Por sinal, a bifurcação paralela foi um enorme sucesso! Nethernet e Besu pararam durante a transição, mas uma solução está sendo feita para a Nethermind que permite que elas sincronizem. Geth e Erigon estão progredindo rapidamente. Todos os clientes da Beacon Chain estão de acordo”.

BTW, the mainnet shadow fork was a huge success! Nethermind and Besu stopped at the transition, but a fix is being deployed for Nethermind that allows them to sync up. Geth and Erigon are progressing happily. All beacon chain clients are in agreement. https://t.co/Khn8oenqGa https://t.co/E099k5e3PM — MariusVanDerWijden (@vdWijden) April 11, 2022

A bifurcação paralela ocorre quando um blockchain de testes roda ao lado do principal, nesse caso chamado de mainnet. Pela primeira vez, um blockchain de prova de participação rodou paralelamente ao principal, de prova de trabalho. O The Merge, ou a junção, será o evento que marcará a transição definitiva.

O ocorrido faz parte da transição do blockchain Ethereum do modelo prova de trabalho para prova de participação. A troca tem em vista aumentar a escalabilidade da rede, possibilitando um crescimento no número de transações por minuto. No modelo de consenso prova de participação, membros com mais de 32 ETH sob custódia podem se tornar validadores, tornando o processo mais rápido e barato.

Segundos desenvolvedores, a previsão é que o processo seja finalizado no segundo semestre deste ano, e marcará a maior mudança no Ethereum desde sua criação.

