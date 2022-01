Herdeiros de magnatas de Singapura querem criar um clube NFT

Por Yoolim Lee, da Bloomberg

Dois descendentes das famílias mais ricas de Singapura estão se unindo para criar um aplicativo de rede social privado baseado em NFT, embarcando em uma crescente onda de cripto.

Kiat Lim, 28 anos, filho do financista recluso Peter Lim e Elroy Cheo, da família por trás do negócio de óleos comestíveis Mewah International, fundaram a ARC para criar uma comunidade exclusiva. A dupla imagina um clube online no qual a adesão é aberta a qualquer pessoa que possua tokens não-fungíveis da startup, de empreendedores a influenciadores de mídia social.

Lim e Cheo, 37, são ambos entusiastas de cripto com irmãs socialites famosas: a irmã de Lim, Kim, tem cerca de 319.000 seguidores no Instagram, e Arissa, irmã de Cheo, tem cerca de 355.000.

Eles se juntam a uma corrida global para lucrar com a crescente onda de cripto que está valorizando os preços das moedas digitais e as avaliações de startups.

A ARC planeja primeiro construir uma comunidade baseada em aplicativos, reunindo indivíduos de Taipei à Coreia do Sul e Austrália para fazer networking, colaborar em projetos e compartilhar histórias.

Depois disso, planeja hospedar eventos exclusivos para membros, antes de, eventualmente, criar um metaverso ARC, uma comunidade virtual on-line em expansão, com um elemento de jogo. A empresa planeja cobrar uma taxa de assinatura anual para aqueles que não adquirirem seus NFTs.

“Somos um ecossistema de rede que abrange experiências online e offline e amplia as fronteiras online”, disse Lim em uma entrevista em Singapura.

A ARC autenticará rigorosamente seus membros para garantir que os usuários sejam quem dizem ser. Os fundadores têm trabalhado discretamente em sua inicialização desde antes da Covid-19, priorizando indicações de sócios semelhantes aos clubes tradicionais. O aplicativo está atualmente limitado a iPhones, embora uma versão do Android esteja em fase de testes.

Os fundadores disseram que escolheram o nome em parte para expressar sua ambição de criar uma ponte entre os mundos real e virtual e a transição para a Web3, um termo ainda ambíguo para sistemas descentralizados e baseados em blockchain, concebidos como substitutos da internet como a conhecemos.

“Queremos criar uma comunidade que a Ásia nunca viu antes”, disse Cheo. “Vemos o mundo mudar muito, especialmente depois da Covid. As pessoas neste segmento-alvo agora querem um sentimento de pertencimento.”