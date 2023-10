Hashdex anuncia parceria com HMC Capital para atrair investidores institucionais

A Hashdex anunciou nesta terça-feira, 10, o lançamento de uma parceria com a HMC Capital, uma empresa global de investimentos com US$ 14 bilhões em ativos sob gestão. Em um comunicado exclusivo divulgado para a EXAME, a gestora destacou que o projeto busca levar os criptoativos para o segmento institucional.

De acordo com a empresa, a parceria permitirá que todos os produtos de criptoativos oferecidos pela Hashdex sejam disponibilizados para o público institucional na base de clientes da HMC: fundos passivos, fundos ativos e fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês), assim como possíveis lançamentos futuros de soluções personalizadas.

O objetivo da gestora é expandir a sua base atual de clientes para segmentos como de fundos de pensão, RPPS, seguradoras, family offices e wealth managers. Em geral, o segmento de investidores institucionais ainda está distante do mundo cripto, mas o setor tem buscado cada vez mais atrair esse público, de olho nos volumes significativos de capital que esses investidores são capazes de movimentar.

Samir Kerbage, CIO da Hashdex, destacou que a parceria busca "acelerar a penetração da Hashdex no segmento institucional, reforçando sua posição como principal player de criptoativos do Brasil". “O Brasil tem se destacado globalmente pela sua regulação favorável aos criptoativos", pontuou ainda o gestor, demonstrando a abrangência global da iniciativa.

"Nos últimos anos, além da listagem dos ETFs de criptoativos, tivemos o marco legal e a nova regulamentação da CVM – que determina cripto como ativo financeiro. Tudo isso dá clareza regulatória e impulsiona a fatia institucional a olhar com confiança para este mercado e querer alcançar oportunidades únicas de investimento no setor”, explica Kerbage.

O executivo afirma ainda que a Hashdex projeta "um alto volume de negócios e resultados para os próximos anos” com a nova parceria. O anúncio ocorre em meio a um movimento da HMC Capital para expandir iniciativas com gestoras locais, tendo como um de seus focos a área de criptoativos como forma de aumentar a eficiência de suas carteiras ao trazer opções com baixa correlação com ativos tradicionais.

Com a parceria, a Hashdex deverá ganhar o apoio da HMC "de forma ampla" na sua jornada comercial, partindo desde o desenho e estruturação de novos produtos de investimentos em caso de demanda potencial até a venda, pós-venda e estratégias de marketing.

Aspecto educacional

A plataforma global de investimentos ressaltou ainda que a parceria terá um forte aspecto educacional, buscando atrair esse público institucional. Guilherme Sousa, Managing Partner da HMC Capital, explicou que "para pavimentar o caminho para investidores institucionais e family offices iniciarem ou aumentarem suas alocações na classe de ativos cripto, vamos trabalhar com um foco educacional, incluindo iniciativas como Master Class Cripto, que já se mostraram produtivas em outras classes de ativo alternativas oferecidas pela HMC".

"Também vamos interagir com alocadores e consultores para explorar como utilizar a classe de ativos dentro do contexto de um portfólio de investidores institucionais, tanto com os produtos existentes quanto com possíveis soluções personalizadas”, comentou Sousa.

Para a Hashdex, a parceria "se inicia em momento de avanços materiais na indústria, seja na regulação dos criptoativos no Brasil, que avança a passos largos para criar arcabouço mais amigável para investidores institucionais, seja nas vias de acesso aos criptoativos, onde acontece uma corrida pelo lançamento do primeiro ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos. As duas casas visam manter o Brasil como um dos pioneiros no segmento, em uma escala globa".

