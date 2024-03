Halving do bitcoin pode intensificar alta gerada por ETFs, aponta corretora bilionária

A Canaccord Genuity, maior corretora independente do Canadá, afirmou em um relatório publicado nesta quinta-feira, 28, que o ciclo de alta atual do bitcoin deverá continuar pelos próximos meses. Analistas da empresa acreditam que novos eventos poderão impulsionar o ativo, que já subiu mais de 60% em 2024.

No relatório, os analistas dizem que "embora a perspectiva macroeconômica e o ritmo de possíveis cortes nas taxas dos Estados Unidos permaneçam incertos, o próximo evento de halving pode aumentar os ventos favoráveis para o bitcoin gerados pelo lançamento dos ETFs".

Ao mesmo tempo, a Canaccord avalia que o ritmo intenso de alta da criptomoeda não se refletiu no mesmo nível em todo o mercado cripto, com a maioria dos ativos apenas "se recuperando das mínimas" atingidas durante o chamado "inverno cripto", um período de mercado de baixa.

Os analistas apontam que "embora o aumento do preço do bitcoin durante o primeiro trimestre tenha sido muito maior do que as entradas nos ETF, esse vento favorável deve persistir à medida que os investidores de varejo procuram adicionar exposição a cripto".

"Esperamos que os ETFs à vista possam se tornar uma parte mais significativa do desempenho de preço do bitcoin daqui para a frente" , comenta a corretora. A expectativa é que diferentes tipos de fundos, em especial os de previdência, comecem a investir nesses produtos, aumentando a demanda pela criptomoeda.

Já sobre o halving previsto para abril, a Canaccord destaca que ele traz uma imprevisibilidade quanto à lucratividade das operações de mineração do bitcoin, mas que, tradicionalmente, o evento é sucedido por um ciclo de forte valorização do ativo.

"Se a história se repetir, um período ainda mais otimista para o bitcoin e as criptomoedas poderia estar no horizonte nos meses seguintes ao halving", ressalta o relatório da corretora.

