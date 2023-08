Hackers da Coreia do Norte roubaram mais de R$ 900 milhões em criptomoedas em 2023

Hackers da Coreia do Norte se tornaram famosos no mercado cripto nos últimos anos por realizarem grandes roubos de criptomoedas. E o cenário não mudou em 2023. Um levantamento da empresa TRM Labs mostrou que, apenas até agosto, esses hackers já desviaram US$ 200 milhões (R$ 996 milhões, na cotação atual) em ativos.

Em um comunicado enviado ao site Decrypt, a empresa destacou que esses hackers utilizam "inúmeras técnicas" para lavar os ativos roubados, dificultando a identificação e resgate. Entre eles estão os mixers, termo que se refere a projetos que misturam criptomoedas de diferentes origens.

Depois que o valor é lavado, os ativos são "rapidamente" convertidos em moedas fiduciárias por meio de corretoras que, em geral, possuem "controles mais fracos" em torno das credenciais dos seus clientes, práticas conhecidas como KYC (Know Your Customer, ou Conheça Seu Cliente).

Um dos maiores roubos realizados em 2023 pelos hackers norte-coreanos teve como alvo a Atomic Wallet, um serviço de custódia de criptoativos em carteiras digitais. Ao todo, foram mais de US$ 100 milhões desviados em junho. Além disso, cerca de 5,5 mil carteiras foram comprometidas.

Lazarus Group

A empresa Elliptic vinculou o roubo ao notório Lazarus Group, uma organização de hackers norte-coreanos responsável por roubar mais de US$ 2 bilhões em criptoativos por meio de vários ataques contra a comunidade cripto ao longo dos últimos anos.

De acordo com a Elliptic, o ataque à Atomic Wallet marca a primeira vez que um roubo significativo de criptomoedas foi atribuído diretamente ao Lazarus Group desde a exploração de US$ 100 milhões da Horizon Bridge, em junho de 2022.

Os dados da TRM Labs divergem dos divulgados pela Chainalysis em relação ao valor desviado pelos hackers que operam na Coreia do Norte em 2022. A empresa estima que eles conseguiram desviar US$ 800 milhões, enquanto a cifra divulgada pela Chainalysis é maior, de US$ 1,7 bilhão.

O Lazarus Group, principal grupo de hackers da Coreia do Norte, é administrado pelo governo do próprio país, e já representa uma de suas maiores fontes de receita. A título de comparação, em 2020 a Coreia do Norte exportou cerca de US$ 142 milhões em produtos, valor mais de dez vezes menor que o obtido em 2022 com ataques hackers de criptomoedas, que totalizou US$ 1,7 bilhão segundo a Chainalysis.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok