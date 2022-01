Hacker explora falha na OpenSea e compra NFTs raros com 'desconto' de 83%

Um bug no marketplace de NFTs OpenSea permitiu que um hacker conseguisse descontos enormes em vários NFTs com lucros exorbitantes.

A falha, que foi descoberta no último dia do ano passado, permitiu que o hacker comprasse NFTs por preços antigos e muito menores, vendendo-os por preços muito mais altos e garantindo lucros enormes. A carteira do hacker tem 347 ether (equivalentes a 770 mil dólares), no momento da publicação. Um usuário da OpenSea chamado de "jpegdegenlove" parece estar por trás das vendas.

NFTs são ativos digitais em blockchain que representam posse de bens virtuais ou físicos. A OpenSea é uma das maiores plataformas para NFTs.

Alguns usuários estão transferindo seus ativos listados para outras carteiras para retirá-los do mercado ao mesmo tempo em que evitam a taxa de deslistagem, tweetou o fundador de um projeto de NFTs chamado Freshdrops_io.

Mas ainda que o item pareça estar fora da plataforma da OpenSea, ainda é acessível pelas APIs do site e pelo Rarible, outra plataforma de NFTs. A OpenSea não comentou o caso.

Um NFT da popular coleção Bored Ape Yatch Club foi listado abaixo de seu valor em 21 de julho de 2021 e acabou comprado por 23 ETH. O hacker que fez a compra conseguiu vendê-lo tempos depois por 135 ETH, garantindo um lucro de quase 300 mil dólares na época, divulgou Tal Be’ery, CTO da carteira ZenGo.

Perguntados sobre o bug, um administrador do Discord da OpenSea confirmou que “se você tinha uma listagem aberta que nunca cancelou, ou que não atingiu sua data de validade, ela ainda existe”.

“O ladrão tinha um robô que escaneava o blockchain por transações com pendências e os comprou”, diz Joe Vargas, influenciador que também gere seu próprio negócio de NFTs, ao CoinDesk.

Coleções famosas de NFTs como Bored Ape Yatch Club - a mesma que teve tokens comprados por Neymar recentemente -, Mutant Ape Yatch Club, CyberKongz e Cool Cats foram todas afetados.

Um colecionador, que viu seu Bored Ape ser vendido por 0.77 ETH (1.700 dólares, na cotação atual), foi ao Twitter expressar seu choque quando percebeu que seu NFT tinha desaparecido. Sem a exploração da falha, um token dessa coleção não sai por menos de 88 ETH, ou cerca de 211 mil dólares (mais de 1,1 milhão de reais)

