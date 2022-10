Há um ano, o Facebook se tornou Meta: Veja os resultados até agora

Faz pouco mais de um ano desde que a gigante de mídia social Facebook foi renomeada como Meta durante a conferência Facebook Connect em 28 de outubro de 2021.

A mudança de nome refletiu as crescentes ambições da empresa de transcender as mídias sociais e entrar no mundo da Web3, criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs) e o metaverso – mundos virtuais onde os consumidores provavelmente passarão mais tempo para trabalhar e se divertir no futuro.

A empresa tem estado ocupada.

Em dezembro de 2021, a Meta estreou seu projeto de rede social de realidade virtual Horizon Worlds, enquanto também abriu publicidade para uma ampliação dos anúncios de criptomoedas no Facebook.

Em abril de 2022, surgiram relatos de que a empresa estava considerando a criação de uma moeda digital projetada para uso interno no metaverso, apelidada de Zuck Bucks, embora nenhuma atualização adicional sobre o projeto tenha sido divulgada desde então.

Em maio, a empresa deu entrada a cinco pedidos de registro de marcas para uma plataforma de processamento de pagamentos com suporte para criptomoedas e ativos digitais chamada Meta Pay.

Em setembro de 2022, a empresa anunciou que 2,9 bilhões de usuários teriam a capacidade de postar os colecionáveis digitais e NFTs que possuem no Facebook e no Instagram em 100 países, vinculando suas carteiras a ambas as plataformas.

Enquanto isso, em 11 de outubro, a Meta anunciou uma parceria com a gigante de tecnologia Microsoft para trazer uma série de produtos Microsoft Office 365 para a plataforma de realidade virtual (VR) da Meta para incentivar outras empresas a criar espaços de trabalho em ambientes virtuais.

No entanto, foi também um ano cheio de desafios, principalmente quando se trata das ambições da empresa acerca do metaverso.

Na semana passada, o CEO e fundador da Altimeter Capital chamou o investimento de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões por ano da Meta no metaverso como “superdimensionado e aterrorizante”.

O relatório do terceiro trimestre da Meta ratificou essas preocupações, com o preço das ações caindo 23,6% após o lançamento, enquanto o braço de pesquisa e desenvolvimento de realidade virtual da Meta, Reality Labs, registrou uma perda acumulada de US$ 9,44 bilhões até agora este ano.

Muitos também podem se lembrar do fiasco da Torre Eiffel da Meta quando uma imagem do avatar do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em frente a uma Torre Eiffel virtual foi ridicularizada por causa de seus visuais pobres.

Enquanto isso, um relatório de 15 de outubro do The Wall Street Journal sugeriu que a empresa reduziu em mais da metade sua meta mensal de usuários ativos para o Horizon Worlds, afirmando que o novo carro-chefe da empresa, o metaverso, estava “ficando aquém” das expectativas.

O comentário foi mencionado por Zuckerberg durante a teleconferência de apresentação dos resultados do terceiro trimestre em 26 de outubro. O CEO da Meta observou que "estamos iterando abertamente" e que a plataforma de metaverso social da empresa ainda estava em uma "versão inicial".

“É uma espécie de plataforma de produto em desenvolvimento em tempo real, e isso está evoluindo rapidamente, mas obviamente há um longo caminho a percorrer antes de que ela se torne o que aspiramos que ela seja”, disse o CEO.

No entanto, a gigante da tecnologia continua avançando com sua incursão na Web3 assim como em outros projetos, incluindo inteligência artificial. Zuckerberg observou na apresentação que “estamos no caminho certo com esses investimentos” e reafirmou que a empresa “deveria continuar investindo pesadamente nessas áreas”.

A empresa revelou recentemente seu mais recente headset de realidade virtual, o Meta Quest Pro durante um evento virtual de 11 de outubro, juntamente com a parceria com a Microsoft e uma nova plataforma de computador da Reality Labs.

“Trabalhar no metaverso é um grande tema para o Quest Pro. Há 200 milhões de pessoas que adquirem novos PCs todos os anos, principalmente para trabalhar.”

“Nossa meta para a linha Quest Pro nos próximos anos é permitir que mais e mais pessoas possam trabalhar em ambientes de realidade virtual e mista, eventualmente de forma mais eficiente do que trabalham em PCs” atualmente, disse Zuckerberg.

“Nosso mecanismo de descoberta de IA, nossos anúncios e plataformas de mensagens comerciais e nossa visão futura para o metaverso são três áreas nas quais estamos muito focados”, acrescentou.

