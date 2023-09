‘Guerra dos chips’: China irá construir fábrica de chips de IA com acelerador de partículas

A China pretende construir fábricas de chips de inteligência artificial (IA) para a criação de aceleradores de partículas para ajudar a posicionar o país como líder na indústria global de semicondutores, de acordo com um relatório do South China Morning Post (SCMP).

O uso de aceleradores de partículas ajudará a criar novas maneiras de produzir uma nova fonte de laser. O SCMP informou que o feixe de elétrons do acelerador será transformado em uma fonte de luz de “alta qualidade” necessária para fabricar chips semicondutores de IA no local.

De acordo com o relatório, uma equipe de cientistas da Universidade de Tsinghua está em discussões com as autoridades da Nova Área de Xiongan para selecionar a área adequada para desenvolver a fábrica.

O relatório disse que os cientistas locais veem isso como uma forma de potencialmente contornar as sanções atuais em vigor pelos Estados Unidos.

Os aceleradores de partículas substituiriam o papel da máquina de litografia nas etapas de produção de chips semicondutores para a criação de sistemas de IA de alto nível.

No momento, a Advanced Semiconductor Materials Lithography – uma empresa sediada na Holanda – é a única empresa que possui a tecnologia para essas máquinas. Os EUA proibiram a empresa de vender as suas máquinas de topo de gama ao mercado chinês, semelhante à proibição da Nvidia, principal fabricante mundial de chips de IA, de vender os seus produtos mais poderosos à China.

O relatório do SCMP disse que a megafábrica chinesa poderia abrigar várias máquinas de litografia.

Esta não é a primeira vez que a China tenta combater as sanções através de esforços internos.

Em maio, surgiram relatórios sobre empresas chinesas que estudavam métodos para desenvolver sistemas de IA usando semicondutores mais fracos e diferentes combinações de chips em meio às sanções dos EUA.

Apesar das sanções, no entanto, as empresas chinesas lançaram novos sistemas de IA depois de o país ter colocado em prática a sua legislação histórica sobre IA. Em 7 de setembro, a Tencent revelou seu próprio rival ChatGPT no mercado chinês.

Entretanto, os EUA têm reforçado o seu controlo sobre o mercado de produção de IA. Numa recente visita ao Vietname, os EUA fizeram acordos no valor de milhares de milhões de dólares com foco em chips e tecnologia de IA.

O seu cansaço de ter a China a assumir a liderança no desenvolvimento da IA espalhou-se pelo exterior, com os reguladores europeus também a considerarem a sua posição em relação aos controlos de exportação e às restrições à China.

