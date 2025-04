Guerra de bilionários? Ex-CEO da Binance nega cooperação com Justiça dos EUA contra Justin Sun

Changpeng Zhao, ex-CEO e fundador da Binance, negou no último sábado, 12, a alegação de que ele teria fornecido provas para a Justiça dos Estados Unidos sobre possíveis crimes cometidos por Justin Sun, fundador do blockchain Tron. Ambos são bilionários e nomes de peso no mercado de criptomoedas.

O episódio teve início na última sexta-feira, 11, quando o Wall Street Journal publicou uma reportagem com informações de Zhao teria fornecido provas contra Sun como parte de um acordo firmado com as autoridades norte-americanas para reduzir a sua própria pena de prisão.

Zhao respondeu às alegações do jornal e, sem apresentar provas, disse que a publicação fazia parte de uma "campanha de difamação" contra ele. "O Wall Street Journal realmente está forçando a barra aqui. Eles parecem ter esquecido quem foi para a cadeia e quem não foi", afirmou.

O executivo alegou ainda que "pessoas que se tornam testemunhas para a Justiça dos Estados Unidos não vão para a cadeia, eles são protegidos", dando a entender que, por ter ficado quatro meses preso, ele não teria colaborado com as autoridades. Entretanto, a afirmação está incorreta, já que presos podem cooperar com a Justiça e fornecer informações.

Sun, o outro bilionário envolvido no caso, também contestou a publicação, dizendo que Zhao era um "mentor e amigo próximo" e destacando que suas empresas já estão colaborando com as autoridades do Departamento de Justiça dos Estados Unidos envolvendo usos do seu blockchain por criminosos.

O jornal disse ainda que a Binance estaria em busca da remoção da necessidade de supervisão das suas atividades nos Estados Unidos por um agente externo para garantir o cumprimento de leis de combate à lavagem de dinheiro. A exchange planeja retomar as operações no país.

Em 2023, a Binance firmou um acordo com o governo dos Estados Unidos em que reconheceu que não teve, durante anos, as medidas necessárias para evitar a prática de lavagem de dinheiro por clientes. Changpeng Zhao também se declarou culpado dessas acusações.

Zhao foi condenado e ficou quatro meses presos até ser liberado. Atualmente, o executivo tem retomado suas aparições no mercado de criptomoedas e está em busca de um possível perdão presidencial pelo presidente Donald Trump.

