Grupo de artistas arrecada US$ 1 milhão com NFTs para ajudar a Ucrânia

Um grupo de artistas, intitulado Reli3f, anunciou sua primeira coleção de NFTs, que tem como objetivo ajudar causas humanitárias. A primeira se esgotou em apenas 30 segundos, levantando mais de 1 milhão de dólares para ajudar o povo ucraniano.

O projeto, anunciado na última sexta-feira, 25 afirmou: “A Web3 nos permite colaborar com artistas e colecionadores para arrecadar fundos para onde são mais necessários. E com o blockchain, podemos contar com transparência total”.

“100% dos fundos das vendas primarias irão para entidades de apoio à Ucrânia, e estamos trabalhando com pessoas conectadas com a situação para garantir que o dinheiro seja bem usado. Todos os royalties gerados com vendas secundárias vão de volta para os artistas, que trabalham em planos pra outras ajudas humanitárias”, disse Andrew Wang, um dos idealizadores do projeto, no Twitter.

“Estamos fazendo isso porque acreditamos no poder do nosso espaço. Ele nos deu novas vidas, nos apresentou a novas pessoas e nos equipou com ferramentas incríveis. O que estamos fazendo é só um exemplo do que podemos fazer para ajudar como comunidade. Esperamos que vocês se unam a nós”, completou Wang.

Em apenas 30 segundos, todos os 200 NFTs de 37 artistas diferentes foram vendidos. Ao preço de 0,05 ethers, a marca de 1 milhão de dólares em vendas foi rapidamente atingida, somente na venda primária.

A demanda por criptoativos na Ucrânia disparou após a invasão russa. O preço do USDT, uma stablecoin – ou criptomoeda estável – lastreada em dólar, chegou a 36,97 grívnia (um prêmio de 7%) na Kuna, corretora cripto ucraniana, na última quinta-feira, 24.

