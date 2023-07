Grêmio disponibiliza pré-venda de 'moeda oficial' que desbloqueia experiências exclusivas

O Grêmio disponibilizou nesta quinta-feira, 6, a pré-venda do $IMORTAL, sua nova “moeda oficial”. Inicialmente, o token digital tem possibilidade de valorização e dará acesso a uma série de benefícios exclusivos para os torcedores e investidores interessados. No futuro, no entanto, o clube pretende que esta seja a moeda utilizada na maioria das transações que envolvam o Grêmio.

O projeto foi desenvolvido pelo próprio clube em parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

A pré-venda terá condições especiais e cada token será comercializado por R$ 2. Posteriormente haverá a venda pública em setembro, com um preço previsto para R$ 5 por token.

Para além da possibilidade de valorização do token através da oferta e demanda, como já aconteceu com tokens de outros times, o $IMORTAL poderá ser utilizado para desbloquear experiências exclusivas em um ecossistema onde o token é a moeda oficial do Grêmio.

Segundo um comunicado de imprensa, as primeiras experiências previstas foram escolhidas com a ajuda dos torcedores. Cada ciclo de entregas também contará com uma reavaliação sobre a renovação ou manutenção de cada experiência para proporcionar “momentos únicos que sejam efetivamente desejados pelos tricolores”.

Entre os benefícios já confirmados estão:

• Mistery Box: caixa com produtos surpresa do Grêmio;

• Uniforme do jogo autografado pelo elenco;

• Assistir um jogo no camarote da Arena com um ídolo do time;

• Mensagem personalizada do ídolo;

• Viagem com a delegação para jogo fora de casa;

• Disputa de pênaltis com um ídolo histórico ou atual.

Moeda do Grêmio

Os planos do Grêmio para o $IMORTAL ainda envolvem torná-lo a “moeda oficial” do clube. Funcionalidades mais completas, como leilão, comercialização de colecionáveis entre usuários e a integração com parceiros já estão no roteiro de planejamento, junto com a Win The Game e a Mynt.

“A ideia é tornar o $IMORTAL a ‘moeda oficial’, com a possibilidade de, no futuro, ser aceita como forma de pagamento em nossas lojas, bilheteria e qualquer transação financeira em que o Grêmio estiver envolvido", disse Henrique Gutterres, diretor executivo de marketing do Grêmio.

Um dos principais diferenciais do projeto do Grêmio para outros tokens lançados por times de futebol ao redor do mundo está no envolvimento da direção do clube e a adoção do $IMORTAL em seus processos, com a finalidade de transformar a relação com o torcedor, afirma o comunicado.

“O $IMORTAL traz diferenciais importantes em relação a outros produtos similares e o principal deles é que o Grêmio poderá conhecer melhor o perfil dos torcedores e, assim, oferecer cada vez mais produtos personalizados. O $IMORTAL vai ser a moeda para comprar tudo do Grêmio que, antes, o torcedor não podia comprar”, disse Claudio Pracownik, CEO da Win the Game.

“Com este projeto inovador, acreditamos que iremos aperfeiçoar a forma como a torcida se relaciona com o clube, desenvolvendo um novo modelo de economia, por meio da tecnologia do blockchain, que permite ao torcedor acessar experiências diferenciadas e exclusivas” concluiu André Portilho, Head de Digital Assets do BTG Pactual.

