Grandes investidores da Ethereum se preparam para adquirir token da Arbitrum

Os grandes investidores da Ethereum estão agitando o mercado das criptomoedas e realizando movimentos expressivos em antecipação à distribuição gratuita do token Arbitrum (ARB), programada para 23 de março. Especialistas preveem que o airdrop, como a prática é conhecida, pode impulsionar o valor do token em mais de 100%, tornando-se um dos eventos mais esperados do ano no setor de criptoativos.

O volume de negócios da Decentralized Exchange (DEX, na sigla em inglês) cresceu 32%, alcançando US$ 4,34 bilhões. Esse aumento levou o volume de negociação da DEX a atingir uma nova alta de duas semanas, superando o BNBChain e ficando atrás apenas da Ethereum.

Segundo dados do WhaleStats, os investidores com mais de mil ethers aumentaram seu volume de transações em resposta ao anúncio do airdrop do token ARB. O volume de transações saltou de US$ 185,7 milhões para US$ 408,8 milhões, um crescimento expressivo de 120% em 19 de março.

Além disso, vários projetos de pequena capitalização no ecossistema Arbitrum tiveram um aumento na atividade. No geral, segundo dados do CoinGecko, os projetos na Arbitrum viram um aumento de mais de 50% desde o anúncio do airdrop.

Porém, analistas também vêm destacando que a atividade dos grandes investidores pode ser uma armadilha já que as sardinhas, que são os investidores de varejo, podem sair às compras querendo aproveitar a alta, mas então os grandes investidores aproveitam a onda e vendem antecipando uma queda depois do evento.

Airdrop mais esperado do ano

A Arbitrum confirmou na semana passada a distribuição gratuita de seu novo token. O criptoativo será distribuído na próxima quinta-feira, 23. Seus detentores poderão participar de votações que determinarão o futuro dos projetos Arbitrum One e Nova, incluindo atualizações e novas funcionalidades.

No total, serão distribuídos via airdrop 12,75% de toda a oferta dos tokens e pelas regras definidas. Apenas usuários que usam o blockchain há pelo menos um ano estarão elegíveis para receber o ARB.

Para aqueles que não vão ganhar o token de graça por não terem realizado movimentações na blockchain da Arbitrum, será possível comprar o criptoativo em corretoras de criptomoedas que já anunciaram a listagem do token antes mesmo de seu lançamento oficial. Entre elas, estão a Binance, Huobi, MEXC Global, Bitrue, CoinW Exchange, Glim Network e Hotbit.

