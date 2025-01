Grandes investidores entraram em "fase de acumulação" de bitcoin, aponta monitoramento

Os grandes investidores de bitcoin entraram em uma "nova fase" na relação com a criptomoeda, de acordo com a empresa CryptoQuant. Dados apresentados nesta semana indicam que, agora, esse grupo está focado em acumular unidades do ativo, e não em vendê-las.

Segundo a CryptoQuant, a fase de acumulação é caracterizada pelo movimento de compra de unidades da criptomoeda. Já os grandes investidores, também conhecidos no setor como "baleias", são aqueles que possuem ao menos 1 mil unidades do ativo, ou seja, mais de US$ 100 milhões.

A empresa destaca que a nova fase representa uma mudança em relação ao comportamento desses investidores nas duas primeiras semanas de 2025. Durante a primeira quinzena do mês, os grandes investidores estavam na fase oposta, de venda de bitcoin.

O resultado, destaca a companhia, foi uma forte pressão de venda em torno da criptomoeda, contribuindo para um movimento de queda que fez o ativo chegar à casa dos US$ 90 mil após semanas de alta e quebras de recordes. O movimento foi centrado na realização de lucros.

Dados indicam que os grandes investidores conseguiram realizar lucros diários que somaram US$ 10 bilhões. Desde setembro, esse grupo vendeu mais de 1 milhão de unidades de bitcoin, aproveitando a alta da criptomoeda. Agora, porém, o cenário é outro.

A CryptoQuant avalia que a pressão de venda em torno do ativo teve uma forte redução. Na visão da empresa, isso ocorre devido a um otimismo dos investidores em relação ao governo de Donald Trump. A expectativa é que ele adotará políticas que serão favoráveis ao bitcoin.

Outro dado relevante indica que as margens de lucro não realizado dos investidores estão próximas a zero, o que indica que há pouco incentivo no momento para a venda da criptomoeda. Em geral, esse patamar indica um chão para o preço do ativo, atuando como resistência contra quedas mais intensas.

Por outro lado, a CryptoQuant informou que a demanda de investidores de varejo pelo bitcoin dá sinais de desaceleração, também reduzindo a pressão de compra em torno do ativo. Por causa disso, os efeitos positivos da nova fase de acumulação dos grandes investidores acabam sendo menores.

Nesse cenário, a empresa destaca que "o crescimento de demanda precisa acelerar novamente para que os preços subam de forma significativa".