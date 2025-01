Grandes investidores do bitcoin entraram em "fase de venda", aponta empresa

A empresa de análises Glassnode revelou nesta semana que os maiores investidores do bitcoin entraram em uma "fase de venda" do ativo nos últimos dias, o que tem contribuído para a queda da criptomoeda no início de 2025, permanecendo abaixo dos US$ 100 mil superados no último ano.

Os dados reunidos pela companhia indicam que o mercado cripto começou o ano com menos otimismo em relação à euforia após a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, que desencadeou um novo ciclo de alta no setor, com fortes valorizações em diversos ativos.

O momento, agora, é classificado pela Glassnode como uma "fase de distribuição", em que grandes investidores vendem parte do bitcoin que possuem, o que disponibiliza as unidades para investidores menores, na prática reduzindo a concentração da criptomoeda no mercado.

No curto prazo, porém, o movimento implica em uma desvalorização do ativo, já que há um aumento de oferta com uma demanda constante ou em queda. Segundo a Glassnode, as vendas sucedem uma "fase de acumulação" da criptomoeda que ocorreu entre outubro e dezembro de 2024.

Inicialmente, investidores que possuíam mais de 10 mil unidades de bitcoin estavam vendendo parte dos ativos desde setembro do ano passado. A novidade em 2025 é que as vendas também passaram a ocorrer entre investidores que possuem entre 1 mil e 10 mil unidades.

Por causa disso, a Glassnode pontua que pressões de compra geradas por aquisições da criptomoeda por empresas, em especial a MicroStrategy, tem sido insuficientes para compensar esse movimento de venda, resultando na desvalorização do ativo observada nas últimas duas semanas.

Outra divergência em relação a 2024 é que, no momento, nenhum dos grupos de detentores de bitcoin está realizando compras do ativo. Segundo analistas, o movimento reflete tanto uma realização de lucros natural após a última alta quanto uma readequação de estratégias.

O mercado começou 2025 com uma aversão a riscos maior, refletindo uma retomada de temores sobre a situação da inflação nos Estados Unidos e a saúda macroeconômica global. Com isso, o movimento de corte nas taxas de juros tende a reduzir ou até parar, prejudicando ativos de risco, caso das criptomoedas.