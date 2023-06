Grandes investidores de bitcoin acumulam US$ 3,5 bilhões em carteira nas últimas semanas

O mercado de criptomoedas vinha caminhando “de lado” nas últimas semanas, até acontecimentos como os processos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra Binance e Coinbase, e a solicitação da maior gestora de ativos do mundo para um ETF de bitcoin mexerem com os ânimos de investidores.

No entanto, os grandes investidores de bitcoin, conhecidos como “baleias”, estão acumulando a principal criptomoeda há 11 semanas, de acordo com dados da plataforma de análise de blockchain Santiment.

Nesta terça-feira, 20 de junho, a plataforma divulgou que as baleias de bitcoin, classificadas pela Santiment como carteiras cripto com valores entre mil e 10 mil bitcoins, acumularam coletivamente cerca de 131.600 bitcoins, ou mais de US$ 3,5 bilhões na cotação atual.

O valor da acumulação total de bitcoin é o maior nas últimas sete semanas. O número saiu de 4,51 milhões de bitcoin para 4,65 milhões, segundo dados da Santiment.

Durante este período, o preço do bitcoin caiu levemente ou permaneceu “de lado”. Apesar disso, nas últimas semanas o mercado foi movimentado com as notícias sobre os processos da SEC contra as corretoras cripto Binance e Coinbase, duas das maiores do mundo, o que alimentou a incerteza no setor.

No entanto, outra notícia ajudou a animar investidores. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo com mais de US$ 10 trilhões sob gestão, abriu um pedido para ofertar um ETF de bitcoin à vista nos Estados Unidos, algo que caso aprovado, será inédito no país.

O bitcoin é cotado a US$ 27.834 no momento, com alta de 3,37% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Esta é a melhor performance para o período entre as 20 principais criptomoedas por valor de mercado. Em 2023, o bitcoin acumula alta de cerca de 65%.

