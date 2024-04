Grandes investidores compram bitcoin “com desconto” e preço retoma US$ 70 mil; entenda

Nesta quinta-feira, 11, o bitcoin e as principais criptomoedas voltaram a subir, após grandes investidores conhecidos como “baleias” comprarem a criptomoeda e os saques no GBTC, maior ETF de bitcoin à vista, continuarem diminuindo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.966, com alta de 2,1% de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado chegou a custar US$ 71.256 na noite da última quarta-feira, 10, e ainda acumula alta de mais de 65,5% desde o início do ano.

“Os dados de livros de ordem apontavam que havia um apanhado considerável de baleias e outros investidores bem posicionados logo abaixo, na região dos US$ 67 mil, para comprar bitcoin no chamado ‘desconto’. Essa pressão reverteu o preço e jogou a criptomoeda de volta para perto dos US$ 70 mil”, explicou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“Este movimento praticamente apagou o sentimento possivelmente negativo em torno de mais um dia negativo para os ETFs de bitcoin à vista, que, inclusive, estão para receber sinal verde para operar em Hong Kong. Caso isso se concretize, este será um marco importante para o mercado de criptomoedas, depois do banimento das moedas digitais pela China, em 2021”, acrescentou o especialista.

Além disso, a diminuição nos saques de GBTC, que acometem o setor de ETFs de bitcoin à vista desde o início do ano e ajudou a derrubar o preço do bitcoin nos últimos dias, está diminuindo.

Na última quarta-feira, 10, a saída diária foi de US$ 17,5 milhões, a menor registrada até o momento. Nos dias anteriores, a média foi de US$ 450 milhões.

Nick Ruck, COO da ContentFi Labs, disse ao The Block que “a diminuição das saídas de GBTC é um sinal de alta para as criptomoedas devido à menor pressão de venda contínua sobre o BTC”.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether também sobe 0,7% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 3.507 no momento, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores criptomoedas por valor de mercado, se destacam por suas altas a Toncoin e Solana, que subiram 6,1% e 2,2%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

