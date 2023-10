Grandes centros financeiros globais anunciam projeto para tokenização de ativos

Os reguladores do Reino Unido, Japão, Singapura e Suíça anunciaram nesta segunda-feira, 30, o lançamento do Project Guardian ("Projeto Guardião", numa tradução livre), uma iniciativa que busca testar o potencial da tokenização de ativos tradicionais com base na criação de projetos piloto para ativos de renda fixa, com foco em trocas internacionais e gerenciamento de produtos.

De acordo com a Autoridade Monetária de Singapura, o projeto vai envolver a criação de um grupo de reguladores que busca "incentivar o avanço da colaboração transfronteiriça na área de tokenização de ativos". O regulador não informou se mais países poderão aderir ao projeto no futuro.

Entretanto, o grupo inicial já é formado por alguns dos principais centros financeiros do mundo, indicando um potencial de alcance e impacto significativo para o projeto. Além disso, ele é mais um símbolo do avanço da tokenização nos últimos anos, conquistando cada vez mais os agentes tradicionais do mercado.

O projeto terá como foco a emissão de títulos e posterior tokenização, assim como de fundos. A ideia é "potencialmente incrementar a eficiência dos mercados financeiros mundiais". Os reguladores não informaram quando exatamente os primeiros testes terão início.

Outro foco da iniciativa será a realização de discussões em torno de aspectos de regulação e governança envolvendo ativos digitais, buscando identificar possíveis riscos e "buracos" nas legislações atuais. Com isso, os reguladores buscam criar "padrões comuns internacionais" para o setor.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Interesse de reguladores na tokenização

O Project Guardian buscará, ainda, facilitar a criação de projetos piloto de agentes privados para a tokenização de ativos partindo dos chamados "sandboxes regulatórios", ambientes que simulam operações e dinâmicas do mundo real para permitir os testes com esses ativos e avaliar efeitos no mercado.

Leong Sing Chiong, vice-diretor da Autoridade Monetária de Singapura, destacou que a parceria com outros reguladores "mostra um forte desejo entre os legisladores de aprofundar a nossa compreensão das oportunidades e riscos decorrentes da inovação de ativos digitais".

A Autoridade Monetária de Singapura vai se somar à iniciativa com a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA).

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok