Grandes bancos criam aliança para lançar 'euro digital' e aproveitar onda das stablecoins

Um grupo de nove dos maiores bancos da Europa anunciou nesta quinta-feira, 25, um projeto conjunto para criar e lançar no mercado uma criptomoeda pareada ao euro. A ideia é que a stablecoin esteja integralmente adequada à legislação europeia para ativos digitais, o MiCA.

O grupo é formado pelos bancos ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, Deka Bank, UniCredit, SEB, CaixaBank e Raiffeisen Bank International. Eles pretendem usar a tecnologia blockchain para desenvolver um ativo próprio que seria pareado à moeda europeia.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

O objetivo dos bancos é que a nova stablecoin seja um "novo padrão confiável na área de pagamentos na Europa e no ecossistema digital". Por isso, o cumprimento da regulação europeia sobre o tema foi elencado como uma das prioridades no desenvolvimento do projeto.

Os bancos pretendem lançar a nova criptomoeda no segundo semestre de 2026, mas sem uma data específica até o momento. O ativo deve apresentar todas as características típicas de uma stablecoin: transações 24 horas, sete dias por semana, liquidação quase instantânea e baixos custos operacionais.

O comunicado dos bancos ressalta ainda o potencial de uso da stablecoin para transformar as operações transfronteiriças, trazendo mais eficiência e velocidade. Além disso, destacam o potencial de programabilidade do ativo e de gerenciamento de cadeias de suprimento.

Para lançar a criptomoeda, o consórcio de bancos criou uma empresa específica nos Países Baixos, que buscará obter uma licença do banco central do país para operar como uma instituição de dinheiro digital. Eles afirmam que outros bancos também poderão ingressar na iniciativa.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Floris Lugt, líder de ativos digitais da ING, disse que "os pagamentos digitais são essenciais para a nova infraestrutura de pagamentos e do mercado financeiro denominada em euro. Eles oferecem eficiência e transparência significativas, graças aos recursos de programação da tecnologia blockchain".

"Acreditamos que esse desenvolvimento exige uma abordagem abrangente do setor, e é fundamental que os bancos adotem os mesmos padrões", defendeu ainda o executivo.

O anúncio ocorre em meio à adoção acelerada de stablecoins pareadas ao dólar, o que tem preocupado autoridades monetárias europeias. O principal temor é que esses ativos acabem enfraquecendo o euro devido a uma possível demanda menor pela moeda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok