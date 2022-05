GP de Miami contará com NFTs inéditos gerados pela velocidade da Fórmula 1

Uma das maiores corretoras de criptomoedas da atualidade, a Crypto.com está inovando no setor dos NFTs. A empresa anunciou que irá exibir uma exposição inovadora de NFTs gerados em tempo real pela velocidade, som e dados do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami, no qual é a principal patrocinadora.

De acordo com um comunicado, os tokens não fungíveis da Crypto.com terão expressões visuais únicas que capturam a energia cinética liberada por casa uma das 57 voltas da corrida, que ocorre no próximo dia 8 de maio. Para criar os NFTs, os dados da corrida serão misturados com sensores colocados ao longo da pista.

“Fornecer maneiras únicas e inovadoras de se envolver com a tecnologia Web3 é essencial para o que fazemos na Crypto.com”, disse Kris Marszalek, cofundador e CEO da Crypto.com. “Nossa ativação no Grande Prêmio Miami de Fórmula 1 é realmente inovadora ao dar vida à tecnologia, engenharia e experiência da corrida, criando NFTs exclusivos de dados e fontes de energia em tempo real. Estamos muito empolgados em dar aos fãs e entusiastas dos NFT a oportunidade de ganhar uma peça única de arte, esporte e história da tecnologia”, completou.

Os fãs da Fórmula 1 poderão concorrer pelos 57 NFTs exclusivos criando uma conta na plataforma e se registrando no site oficial da promoção. Mesmo que não seja sorteado, todos vão receber um NFT comemorativo, que será disponibilizado uma semana depois da prova. As inscrições vão até o dia 8 de maio às 00h59.

Além dos NFTs exclusivos, oito artistas locais irão reproduzir partes da pista em obras de arte originais. As oito partes, juntas, formarão a pista do GP a partir de expressões e estilos diferentes. Esta obra será exibida na galeria de NFTs da Crypto.com, a Kinetica, de 6 a 8 de maio. A exposição será aberta ao público.

“Através da Galeria e da experiência, estamos oferecendo aos fãs uma maneira totalmente nova de experimentar eventos ao vivo, esportes e NFTs”, afirmou o diretor de Marketing da Crypto.com, Steven Kalifowitz. Com mais de 10 milhões de clientes, a Crypto.com se destaca por seus acordos de patrocínio milionários que também incluem a Copa do Mundo FIFA e a Copa Libertadores. Na Fórmula 1, a corretora será a dona dos direitos de nome e patrocinadora por nove anos.

