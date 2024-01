Governo vai dar criptomoedas para motoristas em novo projeto com Volkswagen, Peugeot e Fiat

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), representado pela Divisão de Metrologia em Tecnologia da Informação e Telecomunicações (Dmtic) anunciou uma parceria com as universidades federais do Rio Grande do Norte e da Paraiba (UFRN e UFPB), para o lançamento do projeto "Rota 2030".

O projeto também conta com parceira da Embeddo Computação Aplicada, Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWTB), Peugeot Citroen Do Brasil, e FCA Fiat Chrysler, e prevê a criação de um sistema de conectividade veicular, com foco na redução das emissões de carbono do setor de transportes e mobilidade urbana.

Segundo o Inmetro a proposta é que os motoristas participantes ganhem criptomoedas por compartilhar suas informações com o projeto. Os ativos recebidos pelos participantes poderão ser usados na compra de diversos itens como seguro e até para o pagamento de combustível.

“Com esses dados, é possível criar modelos de negócio em que o condutor que compartilha as informações colhidas de seu veículo é recompensado com cripto creditos em uma plataforma blockchain. Estes poderão ser negociados com empresas interessadas nas informações, sejam elas montadoras, seguradoras, distribuidoras de combustível, concessionárias de estradas, entre outras”, comentou o servidor do laboratório de Informática (Lainf), Wilson Souza de Mello.

O projeto visa utilizar dados veiculares e Inteligência Artificial para estimar o consumo energético dos automóveis em condições de uso e gerar a partir daí informações para diversos setores da indústria automobilística.

“Entre as atribuições do Inmetro está a de alavancar a indústria em setores da economia que são estratégicas para o governo e para a sociedade. E a questão sustentável, a busca por tecnologias verdes, é urgente. Esse projeto contempla esse objetivo. Parabéns à equipe técnica envolvida, nos enche de orgulho”, comentou o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

O projeto propõe a criação de um sistema de conectividade veicular, com foco na redução das emissões de carbono do setor de transportes e mobilidade urbana, alinhado às metas de descarbonização que vêm sendo adotadas mundialmente.

A solução abrange a utilização de diversas tecnologias como Internet das Coisas, Inteligência Artificial e blockchain para a viabilizar a geração de um ambiente sustentável que promova a transição para uma frota veicular com maior eficiência energética e menor emissão de gases.

Neste contexto, motoristas, gestores de frota, montadoras e corporações e em geral são incentivadas a adotarem iniciativas ecologicamente responsáveis.

O projeto se baseia em duas abordagens principais. A primeira utiliza dados reais e Inteligência Artificial para estimar, com menor incerteza, o consumo energético dos automóveis em condições de uso do dia a dia, e seu comportamento em diferentes situações, algo difícil de se conseguir apenas com ensaios em laboratório, por exemplo. A segunda abordagem é a monetização.

Ele tem duração de 24 meses, e conta com recursos coordenados pela Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep). Ao final será entregue um protótipo que será disponibilizado à indústria nacional por meio de transferência de tecnologia.

Nessa etapa, serão aportados R$ 18 milhões em projetos colaborativos entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) com empresas da cadeia automotiva e de tecnologia, a fim de gerar soluções de impacto e abrangência.

