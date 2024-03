Governo de SP usa blockchain em novo serviço de transferência de veículos

O governo de São Paulo lançou nesta semana um serviço de Transferência Digital de Veículos que usa novas tecnologias para agilizar e simplificar o processo de compra e venda de automóveis no estado. Entre as novidades usadas o blockchain e a inteligência artificial.

Em um comunicado sobre o lançamento, o governo não informou que está usando as tecnologias no projeto. Entretanto, o uso foi confirmado à EXAME pela Prodesp, a empresa de tecnologia da informação do Estado de São Paulo. O sistema funciona por meio de um aplicativo criado pela estatal.

Segundo o governo, o objetivo com a nova plataforma é tornar a transferência de veículos mais "dinâmica e segura". São Paulo será o primeiro estado do Brasil que vai oferecer todas as etapas do processo de transferência automatizados, assim como as validações necessárias.

Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP, ressaltou que "todas as melhorias que estamos implantando no Detran-SP consideram o avanço tecnológico, a economia de recursos físicos e de mão-de-obra e, principalmente, a facilidade e a agilidade no atendimento ao cidadão paulista".

"Nosso compromisso como hub de tecnologia, e por tracionar os projetos de transformação digital do Estado, é o de tornar os serviços mais acessíveis, por meio de soluções inovadoras, para facilitar a vida dos paulistas", afirmou Gileno Barreto, presidente da Prodesp.

A previsão do governo é que, agora, o processo de transferência de veículos seja concluído em cinco minutos. Anteriormente, o prazo era de três a dez dias úteis. Além disso, o aplicativo vai evitar etapas presenciais do processo, como a ida a cartórios.

O lançamento do serviço de transferência com blockchain foi dividido em três fases. A primeira, já em andamento, será para vendedores e compradores pessoa física. Já a segunda será para vendedores pessoa jurídica e a terceira, permitirá que proprietários de veículos fabricados antes de 2021 possam fazer previamente a conversão de documentos para formato eletrônico e então realizar a transferência pelo aplicativo.

O uso de blockchains tem ganhado espaço no setor público brasileiro. O governo federal já usa a tecnologia desde 2023 para armazenamento de dados referentes à nova carteira de identidade. A nível municipal, a Prefeitura de São Paulo está incorporando a tecnologia aos serviços oferecidos pelo portal 156.