Governo de São Paulo adota blockchain para emissão de carteira de identidade

O Governo de São Paulo anunciou que se adequou as medidas do governo federal para emissão da nova carteira de identidade, que conta com a tecnologia blockchain para confirmação de dados do CPF. Para a integração, a Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo (SGGD) renovou a parceria com a empresa Red Hat, que centraliza a gestão de acesso aos serviços digitais do estado.

As informações da nova carteira são validadas diretamente com a Receita Federal por meio do sistema em blockchain do b-Cadastro, que é baseado na rede Hyperledger Besu. De acordo com o governo federal, o uso da tecnologia evite fraudes e ajuda na integração dos sistemas e dos dados.

O b-Cadastros é uma solução em blockchain que possibilita acesso a dados das bases CPF, CNPJ, CAEPF, CNO e Simples Nacional. Por meio dela, os dados são compartilhados com órgãos públicos e entidades conveniadas. A solução foi lançada em 2021 e é uma "evolução" do b-CPF, primeira solução em blockchain adotada pela Receita Federal e que foi lançada em 2018.

A nova carteira de identidade foi criada com o objetivo de ser um documento mais seguro, buscando possibilitar a detecção de tentativas de fraude e, consequentemente, reduzir as ocorrências de falsificação. Anteriormente, além do CPF, uma mesma pessoa poderia ter um número de RG por estado. Agora, haverá apenas um CPF único.

“A segurança e credibilidade do Cadastro de Pessoas Físicas agora também ficará disponível para a nova carteira de identidade, uma vez que o documento utiliza o CPF como número único de identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos”, explicou Alexandre Amorim, presidente do Serpro.

Recentemente, o governo federal informou que tem como meta que todos os estados adotem a tecnologia blockchain para emissão da nova carteira de identidade até o fim do ano. Em nota enviada à EXAME, o Ministério da Gestão e Inovação elencou algumas vantagens da tecnologia, com foco em segurança e prevenção a fraudes.

Blockchain no governo

O uso da plataforma blockchain b-Cadastros, desenvolvida pelo Serpro em parceria com a RFB, busca fortalecer a segurança da nova identidade digital. Ao adotar a plataforma de blockchain, a troca de informações e a atualização da situação do CPF na nova carteira de identidade se tornam mais rápidas e eficientes, garantindo maior segurança e confiabilidade para os usuários.

“A tecnologia blockchain desempenha um papel fundamental na proteção dos dados pessoais e na prevenção de fraudes, contribuindo para o avanço do projeto da Carteira de Identidade Nacional e para uma experiência digital mais segura para os cidadãos brasileiros, entre outras vantagens”, detalhou Amorim.

Segundo ele, aplicações que utilizam a tecnologia blockchain podem contar com vantagens como a imutabilidade dos dados, já que é praticamente impossível alterar ou falsificar os dados registrados em uma rede. Isso torna o processo de verificação da identidade mais confiável e seguro. Outra vantagem é a descentralização, pois a tecnologia é distribuída em várias máquinas e nós da rede, o que reduz a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

“Ao descentralizar o armazenamento dos dados, torna-se mais difícil para invasores comprometerem a segurança do sistema. Ganhamos também mais transparência, já que a tecnologia permite rastrear todas as transações e atividades realizadas na rede, sendo possível verificar a autenticidade e a integridade dos dados, aumentando a confiança dos usuários no sistema”, comentou Amorim.

