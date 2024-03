Governo do Reino Unido possui mais de R$ 20 bilhões em bitcoin, revela investigação

Uma investigação realizada pela empresa de inteligência de mercado Arkham Intel revelou que o governo do Reino Unido possui cerca de US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões, na cotação atual) em bitcoin. A quantia está armazenada em uma carteira digital e foi obtida em 2021, proveniente da prisão de uma dupla acusada de fraude em 2018.

De acordo com a Arkham, as criptomoedas pertenciam à dupla Jian Wen e Zhimin Qian. Os dois foram presos em 2018 pela Polícia Metropolitana do Reino Unido, com Qian acusado de comprar ilegalmente os ativos após cometer uma fraude financeira na China entre 2014 e 2017.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Já Wen foi acusado de atuar como laranja de Qian para dificultar a identificação dos fundos. Apesar da prisão ter ocorrido em 2018, as autoridades do Reino Unido obtiveram acesso às unidades de bitcoin apenas em julho de 2021, quando houve a apreensão efetiva dos fundos.

Os dados obtidos pela Arkham Intel apontam que as 61 mil unidades da criptomoeda não foram movimentadas ou vendidas pelo governo do Reino Unido desde então. O trabalho da empresa envolveu a identificação da carteira digital dos ativos, que agora poderão ser monitorados.

O governo do Reino Unido não é o único que possui uma quantidade bilionária de bitcoins. Os governos dos Estados Unidos e da China possuem volumes ainda maiores: respectivamente 215 mil unidades (cerca de R$ 70 bilhões, considerando a cotação atual) e 190 mil unidades (R$ 62 bilhões).

As quantias colocam os dois países na lista de maiores detentores da criptomoeda em todo o mundo. Com o volume revelado, o governo do Reino Unido também entra agora no grupo, que inclui também empresas, gestoras de ETFs lançados neste ano e o governo da Ucrânia.

Em geral, os governos obtêm os fundos em bitcoin a partir de operações contra criminosos, com o posterior confisco das criptomoedas quando elas têm uma origem ilícita ou são usadas para reunir os lucros com as atividades ilegais. No caso dos Estados Unidos, boa parte das unidades apreendidas estão ligadas ao site Silk Road, que operava na chamava Dark Web.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok