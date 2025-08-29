Governo dos EUA revela 9 blockchains escolhidos para divulgar PIB e outros dados econômicos

EUA: governo vai usar tecnologia blockchain (Julia Nikhinson/Sipa/Bloomberg/Getty Images)
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14h56.
O Departamento do Comércio dos Estados Unidos revelou na última quinta-feira, 28, quais redes blockchain serão usadas pelo governo para divulgar dados sobre a economia do país. Ao todo, nove projetos foram escolhidos como parte de uma parceria com a Chainlink e a Pyth Network.
Em um comunicado, o governo norte-americano informou que já começou a registrar dados nas redes. O primeiro registro foi do PIB (Produto Interno Bruto) referente a julho de 2025. A ação foi a primeira do tipo realizada por uma agência federal nos Estados Unidos.
Segundo o governo, a medida faz parte de um esforço para "utilizar tecnologias inovadoras para proteger dados federais e promover o uso público". Os blockchains Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon e Optimism tiveram o dado registrado.
Já a parceria com a Chainlink e a Pyth foca no uso dos serviços de "oráculo" dos projetos, que permitem uma comunicação entre dados dentro e fora de redes blockchain. A tecnologia foi o que viabilizou, na prática, o registro do PIB nas redes.
O comunicado ressalta que "o Departamento do Comércio publicou estes dados apenas para fins informativos. Não endossamos nenhum blockchain, serviço ou atividade associada específica". Mesmo assim, a Pyth Netowrk disparou após a notícia, com a criptomoeda subindo 15% nas últimas 24 horas e liderando os ganhos no mercado nesta sexta-feira, 29.
As corretoras Coinbase, Gemini e Kraken também ajudaram no processo. O governo disse ainda que "continuará inovando e ampliando o escopo da publicação de conjuntos de dados futuros, como o PIB, para incluir o uso de outros blockchains, oráculos e corretoras de criptomoedas".
"Com esse esforço histórico, o Departamento espera demonstrar a ampla utilidade da tecnologia blockchain. Também pretende demonstrar uma prova de conceito para todo o governo e dar continuidade aos esforços históricos do governo Trump para tornar os Estados Unidos a capital mundial do blockchain", disse o comunicado.
Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos, afirmou que "é apropriado que o Departamento de Comércio e o Presidente Donald Trump, o criptopresidente, divulguem publicamente dados estatísticos econômicos em blockchains”.
"Estamos tornando a verdade sobre a economia dos Estados Unidos imutável e globalmente acessível como nunca antes, consolidando nosso papel como a capital mundial do blockchain", afirmou. Ainda não está claro se outros departamentos do governo vão aderir à tecnologia.
