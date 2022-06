Governo dos EUA diz que US$ 1 bilhão em criptomoedas foram roubados em golpes nas redes sociais

As criptomoedas vieram para inovar na forma como utilizamos o dinheiro e realizamos investimentos na era digital. No entanto, também chamam a atenção de criminosos. Ainda que por conta da estrutura da tecnologia blockchain seja bastante complicado roubar moedas digitais, golpistas dos mais diversos tipos tentam te convencer a transferí-las por “livre e espontânea vontade” no que já virou uma verdadeira epidemia de fraudes.

Um estudo da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) classificou as redes sociais e as criptomoedas como uma “combinação explosiva para fraudes”, já que quase metade de todos os golpes envolvendo moedas digitais foram originados em plataformas como Facebook e Instagram no último ano.

De acordo com a instituição do governo norte-americano, aproximadamente US$ 1 bilhão foram roubados por golpistas ao longo de 2021, cinco vezes mais que 2020. As vítimas somam 46.000 pessoas.

Entre os casos, 32% aconteceram no Instagram, 26% no Facebook, 9% no Whatsapp e 7% no Telegram. De todas as redes sociais, a única que não está sob a gestão de Mark Zuckerberg é o Telegram, que possui a menor parcela de casos. Curiosamente, o Twitter, a plataforma de rede social amplamente adotada pela comunidade de criptomoedas, não foi mencionada.

Com base em relatórios de fraude para a Consumer Sentinel Network da FTC, o tipo mais comum de golpe foi relacionado a investimentos, responsável por US$ 575 milhões do valor total de US$ 1 bilhão. Nestes casos, pessoas te oferecem uma “oportunidade única” de investimento na internet e se propõem a te “ajudar” na gestão do dinheiro. No entanto, assim que as moedas são transferidas, o criminoso some.

“Esses golpes geralmente prometem falsamente aos potenciais investidores que eles podem obter grandes retornos investindo em criptomoedas, mas as pessoas relatam perder todo o dinheiro que ‘investem’”, diz um trecho do relatório.

Os golpes amorosos, quando uma pessoa na internet inicia um relacionamento à distância com a intenção de aplicar golpes, ficaram em segundo lugar, levando US$ 185 milhões das contas de investidores.

A modalidade, famosa por não levar apenas o dinheiro, mas mexer com os sentimentos das vítimas, vem ganhando destaque no último ano. Quem sofre com este golpe perde, em média, US$ 10 mil, de acordo com dados apurados pela FTC.

Golpes de representação de empresas e governos ficaram em terceiro lugar com um total de US$ 133 milhões, nos quais os golpistas têm como alvo os consumidores, alegando que seu dinheiro está em risco devido a fraude ou investigação do governo.

“Esses golpes podem começar com um texto sobre uma compra supostamente não autorizada da Amazon ou um pop-up online alarmante feito para parecer um alerta de segurança da Microsoft. A partir daí, as pessoas são informadas de que a fraude é extensa e seu dinheiro está em risco”, diz a FTC.

O relatório também revelou que as pessoas com idade entre 20 e 49 anos são as mais propensas a se tornarem vítimas deste tipo de golpe. A faixa dos 30 anos em especial, é a mais atingida pelo golpe, representando 35% dos casos.

No entanto, o valor perdido também pode variar de acordo com a idade. Enquanto os mais novos, de 18 a 19 anos, perdem em média, US$ 1.000, as vítimas com mais de 70 podem perder até US$ 11 mil.

Dicas para não cair no golpe

Por fim, o relatório da FTC detalha algumas formas de evitar cair neste tipo de golpe:

• Apenas golpistas exigem pagamento em criptomoeda: Nenhum negócio legítimo vai exigir que você envie criptomoedas antecipadamente. Isso é sempre uma farsa.

• Apenas golpistas garantem lucros ou grandes retornos: Não confie em pessoas que prometem que você pode ganhar dinheiro de forma rápida e fácil no mercado de criptomoedas.

• Nunca misture namoro online e conselhos de investimento: Se você conhece alguém em um site ou aplicativo de namoro e eles querem mostrar como investir em criptomoedas ou pedir para você enviar criptomoedas, isso é um golpe.

