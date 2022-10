Governo do Japão anuncia que vai investir em serviços ligados a NFTs e ao metaverso

Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão desde 2021, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o governo fará esforços para promover serviços ligados à Web3, incluindo aqueles que lidam com tokens não fungíveis (NFTs) e o metaverso.

Em um discurso no Parlamento japonês, Kishida disse que o investimento do governo na transformação digital do país já inclui a emissão de NFTs para autoridades locais usando tecnologia digital para resolver desafios em suas respectivas jurisdições.

Ele também sugeriu a digitalização de carteiras de identidade nacionais. Além disso, o primeiro-ministro disse que o gabinete “promoverá esforços para expandir o uso de serviços da Web3 que utilizam o metaverso e NFTs”.

Kishida pontuou que os investimentos tecnológicos do Japão se estenderão ao desenvolvimento e produção de semicondutores como parte de um esforço conjunto com os Estados Unidos e trabalhará na reforma das regulamentações relacionadas ao setor de tecnologia.

O atual primeiro-ministro, que assumiu o cargo em outubro de 2021, sucedeu Yoshihide Suga, que chegou a indicar ser favorável a tributar transações com bitcoin no Japão.

Durante o tempo de Kishida no cargo, os usuários de criptomoedas no Japão viram uma série de avanços, desde a inserção da corretora de criptoativos Mt. Gox na área de procedimentos de pagamento após anos de atrasos legais até a reintrodução de caixas eletrônicos de criptomoedas no país.

Em agosto, dois dos grupos de defesa de criptomoedas do país, a Associação Japonesa de Negócios com Criptoativos e a Associação Japonesa de Exchanges, pediram um imposto separado de 20% para investidores individuais sobre os ganhos de criptomoedas. Muitos atualmente enfrentam uma taxa de até 55%.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok