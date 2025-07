Governo do Butão movimenta R$ 127 milhões em bitcoin e gera alerta por possível venda

O governo do Butão acendeu um alerta no mercado cripto nesta quinta-feira, 10, após realizar uma nova transferência de unidades de bitcoin. O pequeno país asiático ficou famoso por criar uma das primeiras operações de mineração da criptomoeda e agora soma mais de US$ 1 bilhão em unidades obtidas.

A empresa de monitoramento de redes blockchain Arkham identificou a movimentação, que envolveu 212 unidades da criptomoeda, ou US$ 23,6 milhões (R$ 127 milhões, na cotação atual). Os ativos foram enviados para uma carteira na corretora de criptomoedas Binance.

A transferência chamou a atenção de investidores porque, tradicionalmente, o envio de ativos para uma carteira em corretora antecede um movimento de venda. Além disso, essa foi a segunda movimentação do governo do Butão em uma semana, e também com uma quantia milionária.

Na semana passada, o país enviou 136 unidades de bitcoin, avaliadas em US$ 14,7 milhões (R$ 77 milhões, na cotação atual), para o mesmo endereço de carteira digital na Binance. Com isso, a nação já enviou quase US$ 40 milhões em unidades da criptomoeda para a exchange.

Ainda não está claro se o Butão realmente pretende vender as unidades transferidas ou se apenas utilizará a Binance como corretora para custódia dos ativos. Mesmo assim, e apesar da movimentação ter atraído a atenção do público, o montante não seria suficiente para ter um impacto relevante no preço da criptomoeda.

Butão e bitcoin

Segundo os dados mais recentes da Arkham, o Butão continua com mais de 11 mil unidades de bitcoin sob custódia, avaliadas em mais de US$ 1,3 bilhão, mesmo após as movimentações em julho. O valor representa 40% de todo o PIB (Produto Interno Bruto) do país.

Diferentemente de países que obtiveram unidades da criptomoeda por meio de compras ou apreensões em operações policiais, o Butão obteve todos os seus ativos por meio das suas operações de mineração. O país manteve a estratégia em segredo por anos.

Graças à operação, o Butão é a nação com a sexta maior reserva de bitcoins no mundo, atrás dos Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia e Coreia do Norte. O país está à frente de El Salvador, que realiza compras diárias do ativo e o transformou em uma moeda de curso legal. Em 2024, o Butão disse que vai ampliar a mineração do ativo.

