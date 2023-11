Governo desembolsa R$ 23 milhões para desenvolver ‘observatório nacional em blockchain’

O governo federal divulgou recentemente os termos de um acordo de cooperação entre a União, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital (Setad) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD). A parceria tem como objetivo o desenvolvimento do projeto “Ilíada: A Nova Internet da Confiança”, que visa promover ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em blockchain.

O Ilíada será coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), que é uma Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP), no âmbito dos Programas e Projetos Prioritários de Informática (PPI). A execução está prevista para durar 27 meses ao custo estimado é de R$ 23 milhões.

“A questão motivadora central do projeto Ilíada é a necessidade de empreender ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para acompanhar o estado da arte do blockchain, contribuindo para que o país também tenha o domínio da tecnologia. Além disso, o projeto visa contribuir para o amadurecimento do ecossistema blockchain no Brasil”, disse o diretor adjunto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da RNP, Leandro Ciuffo.

Ilíada: a nova internet da confiança

De acordo com a RNP, o Ilíada prevê a implantação de um testbed (ambiente de experimentação) blockchain multiplataforma para demonstração e validação de protocolos e aplicações, além da criação de um “observatório” voltado ao amadurecimento dos estudos sobre essa tecnologia.

No rol da estratégia de execução do projeto também está o estímulo ao desenvolvimento de aplicações baseadas na tecnologia blockchain, por meio da seleção de bolsistas de diferentes instituições acadêmicas, ICTs e startups, segundo a RNP.

Em comunicado, a RNP justificou o projeto informando que “o blockchain, juntamente com a Inteligência Artificial [IA] e a Internet das Coisas [IoT], são consideradas tecnologias chaves para alavancar a transformação digital nos diferentes setores da economia e da sociedade, com destaque para as oportunidades ligadas ao aprimoramento de serviços públicos e ao desenvolvimento do governo digital.”

De olho na modernização do sistema financeiro no país, a registradora brasileira de ativos financeiros CSD BR anunciou a formação de um grupo de trabalho junto com representantes da empresa estadunidense Cboe Digital, braço de criptoativos da bolsa de opções de Chicago, a Chicago Board Options Exchange (Cboe), para oferecer serviços em blockchain.

