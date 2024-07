Governo das Filipinas vai aceitar pagamentos de seguridade social com stablecoin de dólar

A Tether, empresa responsável pela maior stablecoin do mundo, a USDT, anunciou nesta semana o lançamento de uma opção de pagamento que permitirá que os cidadãos das Filipinas enviem suas contribuições ao Sistema de Seguridade Social do país por meio da USDT, moeda digital pareada ao dólar.

Nas Filipinas, o Sistema de Seguridade Social é um programa estatal de seguro social que atende a funcionários nos setores oficial, informal e privado. Os pagamentos são obrigatórios por lei e geram os recursos usados para a seguridade social e remuneração de funcionários.

A Tether se associou à empresa de compras e infraestrutura Web3, Uquid, para permitir que os cidadãos das Filipinas paguem suas contribuições em USDT, por meio do blockchain Open Network. A Uquid afirmou que a parceria mostra como stablecoins e "cripto em geral podem simplificar e melhorar nossas vidas diárias".

O CEO da Uquid, Tran Hung, afirmou que a parceria com a Tether representa um avanço significativo em sua jornada para encurtar a distância entre moedas digitais e transações diárias, tornando aplicáveis os micropagamentos em criptomoedas.

As criptomoedas ganharam maior adoção na população geral nos últimos anos, com as stablecoins ocupando uma posição de destaque em diversos países. Essa classe de ativos surgiu como uma ferramenta de aportes e saques nas exchanges, mas cresceu para se tornar o maior provedor de liquidez nos mercados cripto centralizados e descentralizados.

A plataforma de pagamentos PayPal introduziu sua stablecoin nativa, a PUYSD, em 2023, e a Ripple também anunciou planos para lançar sua própria stablecoin pareada ao dólar no início de 2025 para capturar a crescente demanda entre usuários.

As stablecoins também estão sendo amplamente utilizadas para pagamentos transfronteiriços em nível institucional. Na América Latina, esse grupo de ativos tem ganhado espaço entre investidores por oferecer uma exposição ao dólar e proteção contra a inflação de forma mais simples que outras opções de investimento.