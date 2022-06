Governo da Coreia do Sul é um dos primeiros a investir no metaverso

A Coreia do Sul, uma nação conhecida por sua rígida postura regulatória de criptomoedas, está apostando alto no metaverso. O governo investirá mais de 223,7 bilhões de won (US$ 177,1 milhões) diretamente em vários projetos do metaverso.

A decisão de investir na nascente tecnologia do metaverso torna a Coreia do Sul um dos primeiros governos nacionais a fazê-lo. O investimento veio no âmbito do programa "Digital New Deal" criado para investir em tecnologias emergentes.

O programa é liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação da Coreia do Sul, liderado por Lim Hyesook, que chamou o metaverso de “um continente digital inexplorado com potencial indefinido”, indicando o interesse do governo em assumir a liderança na tecnologia do metaverso.

O fundo nacional seria utilizado pela primeira vez para construir uma plataforma de metaverso de nível metropolitano, que permitiria aos cidadãos acessar virtualmente vários serviços governamentais, informou a CNBC.

O investimento do governo sul-coreano em projetos do metaverso pode levar outras nações a seguirem o exemplo.

Notícias sobre o crescente interesse do governo sul-coreano no metaverso vieram pela primeira vez em fevereiro, quando dois grandes varejistas lançaram a integração do metaverso e da inteligência artificial em suas plataformas para melhorar a experiência do cliente.

Conhecida por ser uma nação tecnologicamente progressiva, a Coreia do Sul tomou medidas proativas para promover a tecnologia nascente do blockchain. Foi um dos primeiros governos a introduzir casos de uso de blockchain para escritórios governamentais, o que estabeleceu o precedente para outros países seguirem.

O metaverso é uma configuração de realidade virtual com tokens não fungíveis (NFTs) atuando como uma mercadoria (um pedaço de terra, roupa, avatar, etc.). Embora o conceito seja bastante novo, gerou o maior hype no mundo das criptomoedas depois dos NFTs. Todas as principais empresas de tecnologia, sejam elas Facebook, Google ou mesmo Apple, demonstraram grande interesse no conceito. O Facebook chegou ao ponto de mudar toda a sua marca para Meta.

O metaverso foi um dos principais tópicos de discussão durante o recém-concluído Fórum Econômico Mundial de 2022, onde especialistas previram que ele ajudaria em vários campos, principalmente operações médicas e de resgate onde, às vezes, torna-se impossível para os seres humanos fazarem tarefas pessoalmente, e uma configuração de realidade virtual pode ajudar imensamente.

