Governo da China anuncia apoio para projeto de desenvolimento do metaverso

A China deu mais um passo importante em um movimento que pode animar investidores e contribuir para uma nova alta no mercado de criptomoedas. A Comissão Municipal de Ciência e Tecnologia de Xangai anunciou o lançamento do seu "plano de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia-chave do metaverso", que conta com o apoio oficial do governo do país.

O plano concentra-se nas principais dimensões tecnológicas do metaverso, incluindo conteúdo, cálculo, transmissão e tecnologia terminal, integrando tendências de desenvolvimento industrial doméstico e internacional e fundações locais de pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, o plano ambicioso dá prioridade principalmente à tecnologia imersiva e à tecnologia Web3, com o objetivo de atingir novos patamares em áreas de tecnologia crítica, como áudio e vídeo imersivos, computação imersiva, displays de próxima geração, interação de percepção e blockchain.

"Seguindo o pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, o plano prioriza a tecnologia imersiva e a tecnologia Web3. O objetivo é melhorar a confiança e o autoaperfeiçoamento da ciência e tecnologia no campo do metaverso. Até 2025, espera-se fazer avanços importantes na pesquisa sobre questões científicas relacionadas a campos vantajosos de fronteira, dominar várias tecnologias-chave e continuar a melhorar os recursos de suporte técnico subjacentes", destaca o documento.

Segundo o plano, a iniciativa, com apoio do Governo Central da China, é projetada para acelerar a inovação tecnológica e expandir os limites do que é possível no metaverso. Como parte do plano estratégico, os principais projetos de Xangai incluem o desenvolvimento de um sistema operacional de rede Web3, identidade digital em blockchain, armazenamento distribuído confiável, chips de computação confiáveis e outras tecnologias de apoio.

Eles também estarão focados na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias regulatórias digitais. O objetivo é construir uma arquitetura de sistema de blockchain nova, segura e escalável de alta performance, que forme a infraestrutura para suportar uma aplicação inovadora em larga escala no metaverso.

"Este passo progressivo reflete o compromisso da cidade em manter-se na vanguarda dos avanços tecnológicos. Ao focar estrategicamente no desenvolvimento de tecnologias centrais da metaverso, Xangai espera estabelecer-se como um dos principais players neste campo emergente", destaca o plano.

Metaverso

A iniciativa de metaverso em Xangai faz parte de um amplo leque de ações que a China vem promovendo e que podem favorecer a industria de criptomoedas a nível mundial. Recentemente o Banco Internacional da China (BOCI, na sigla em inglês) divulgou o bem-sucedido lançamento de 200 milhões de yuans (aproximadamente US$ 28 milhões) em notas estruturadas totalmente digitais, criadas no blockchain Ethereum.

Este movimento pioneiro fez do BOCI a primeira instituição financeira chinesa a emitir uma segurança tokenizada em Hong Kong. Já o plano de metaverso de Xangai pretende ser uma plataforma importante para a interação entre o mundo virtual e a sociedade real. Ele também pretende acelerar a construção do sistema de tecnologia do metaverso, promovendo a transformação das conquistas científicas e tecnológicas e a melhoria contínua do nível de industrialização.

A meta final é formar um cluster de inovação para o metaverso competitivo internacionalmente, garantir a segurança e a resiliência das cadeias de inovação, industriais e de abastecimento, e acelerar a construção de um centro influente de inovação em ciência e tecnologia.

Além disso, o plano inclui a formação de uma série de plataformas de inovação e serviços tecnológicos, bem como a melhoria constante da ecologia de inovação do metaverso. Isso envolve a reunião de incubadoras de alta qualidade, serviços de investimento e financiamento, instituições de pesquisa de alto nível, empresas de infraestrutura tecnológica e equipes de inovação, melhorando a tecnologia regulatória e o nível de governança do metaverso.

Direções

O plano de metaverso de Xangai estabelece duas principais direções para avançar: a tecnologia imersiva e a tecnologia Web3. A primeira direção principal, a tecnologia imersiva, foca na computação audiovisual imersiva e imersiva. O objetivo é fazer avanços tecnológicos significativos em campos como conteúdo gerado por inteligência artificial (AIGC), aquisição e reconstrução em escala cruzada, computação espacial, codificação inteligente e reduzir o custo da construção de cenários, melhorando a flexibilidade da produção de conteúdo metaverso.

A segunda direção principal, a tecnologia Web3, aborda as regras organizacionais descentralizadas/multicentradas do metaverso, concentrando-se no desenvolvimento de tecnologias como o sistema operacional de rede Web3 no campo blockchain.

O plano também envolve o layout da tecnologia audiovisual imersiva, focando na disposição de conteúdos gerados por inteligência artificial, aquisição e reconstrução em escala cruzada e geração e direção humana digital. A ideia é automatizar e reduzir o custo da produção de conteúdo audiovisual imersivo em um metaverso "super-realista".

Pesquisas específicas serão realizadas em tecnologias como modelos de geração geral de inteligência artificial, geração colaborativa multimodal, geração de conteúdo controlável, aquisição de fusão multissensor em escala cruzada, modelagem e geração de campo de radiação neural em larga escala.

Além disso, o plano inclui o desenvolvimento de tecnologias de reconstrução de alta fidelidade, vinculação automática e direção em tempo real de rostos, expressões e movimentos. Até 2025, a cidade pretende construir um sistema de geração de inteligência humana digital que integra expressões, movimentos e voz.

Uso de blockchain

O plano de Xangai também está focado em desenvolver uma tecnologia de interface cérebro-computador altamente eficiente, não invasiva e de baixa latência. O objetivo é avançar na pesquisa de tecnologias que decodifiquem intenções cerebrais, modulem a atividade cerebral e proporcionem interações cérebro-computador em tempo real.

Assim, é esperado promover uma integração mais profunda entre humanos e máquinas. Até 2025, espera-se que uma interface cérebro-computador não invasiva de alto desempenho seja aplicada em cenários de serviços de alta frequência no metaverso.

O plano também inclui aprofundar a inovação em tecnologia de segurança. Isso seria essencial para "atender às necessidades de segurança de identidade, privacidade, propriedade e integridade dos dados no metaverso". As tecnologias avançadas de segurança cibernética e informação serão pesquisadas e desenvolvidas, visando estabelecer uma proteção de segurança abrangente, em tempo real e eficiente para o metaverso.

Nesse sentido, o desenvolvimento da tecnologia de segurança de identidade é priorizado, promovendo o avanço da tecnologia de identidade digital baseada em características biométricas. Espera-se que a autenticação de identidade multi-fatorial seja realizada até 2025, com aplicações amplas em serviços de autenticação, assinatura eletrônica e gestão de identidade digital no metaverso.

Além disso, a tecnologia de segurança de integridade de dados, incluindo o blockchain, será promovida para garantir a segurança, autenticidade e integridade dos dados no metaverso. Até 2025, espera-se que a tecnologia blockchain seja amplamente utilizada em autenticação de identidade, transações, contratos inteligentes e outros serviços no metaverso.

