Google vai usar infraestrutura de Gmail e YouTube para validações no blockchain Polygon

A Polygon Labs anunciou nesta sexta-feira, 29, que o Google Cloud se juntou à rede de prova de participação da Polygon como validador.

O Google Cloud se junta a mais de 100 outros validadores que verificam transações na rede, que é uma segunda camada da Ethereum.

De acordo com uma publicação da Polygon Labs na plataforma X (antigo Twitter) anunciando a parceria:

“A mesma infraestrutura usada para alimentar YouTube e GMail agora está ajudando a proteger o protocolo Polygon rápido e de baixo custo para todos.”

Os validadores na rede Polygon ajudam a proteger a rede operando nós, fazendo staking de MATIC e participando da mecânica de consenso de prova de participação.

A conta do Google Cloud Singapura confirmou no X que o Google Cloud “agora serve como validador na rede Polygon PoS”, acrescentando que estaria “contribuindo para a segurança coletiva, governança e descentralização da rede junto com mais de 100 outros validadores”.

Embora muitos dos validadores do Polygon sejam anônimos, o Google Cloud se junta à Deutsche Telekom da Alemanha, uma das maiores empresas de telecomunicações da Europa, na rede.

Por sua vez, o Google Cloud descreve seu relacionamento com o Polygon Labs como “uma colaboração estratégica contínua”. Juntamente com o anúncio de que ingressaria na rede como validador, o Google Cloud Asia Pacific também lançou um vídeo no YouTube intitulado “Polygon Labs está resolvendo um futuro Web3 para todos”.

Polygon Labs lançou recentemente sua iniciativa “Polygon 2.0” para atualizar a rede Polygon. A “Fase 0”, a fase atual, apresenta três propostas de melhoria do polígono, PIPs 17-19.

O PIP 17 envolve a transição do MATIC para o novo token POL, enquanto os PIPs 18 e 19 abordam esforços de apoio como a descrição técnica do POL e a atualização dos tokens de gás. De acordo com o Polygon, essas mudanças estão programadas para começar a ocorrer no quarto trimestre de 2023.

