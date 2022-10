Google libera recurso que permite ver valores de carteiras cripto usando endereços no blockchain

A gigante de tecnologia Google liberou um recurso em sua ferramenta de busca que permite que os usuários vejam os valores de carteiras de criptoativos pesquisando o endereço delas em um blockchain.

A novidade foi divulgada pela primeira vez no Twitter por Han Hua, um investidor de criptoativos que trabalha na Google Ventures, um braço de investimentos e capital de risco da Alphabet, empresa controladora do Google.

"Muito bem, o endereço blockchain agora está disponível na pesquisa do Google!", comentou. Na publicação, ele incluiu uma captura de tela que mostra a ferramenta em funcionamento.

A ideia do recurso é que o usuário pesquise o endereço de uma carteira digital no Google. O primeiro resultado, então, será o valor que essa carteira possui e o blockchain em que está localizada, tendo como base as informações do site Etherscan.

Well done, blockchain address is now available in Google Search! pic.twitter.com/7IuKv1gddR — Han⚡️ (@hhua_) October 11, 2022

O Etherscan foi criado em 2015 e serve como um "explorador" do blockchain da Ethereum, permitindo acessar dados como a quantidade de blocos da rede, os componentes de cada bloco, valores de carteiras e taxas de transação.

Até o momento, o recurso não parece estar disponível para outros blockchain, como o Bitcoin, de acordo com relatos de usuários nas redes sociais. A EXAME testou o recurso no buscador, mas não obteve resultado tanto procurando endereços da Ethereum quanto do Bitcoin.

A EXAME também entrou em contato com o Google para averiguar se o recurso já está disponível para usuários no Brasil e se ele funciona apenas para a Ethereum, mas não obteve resposta até o momento.

