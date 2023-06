Google lança ferramenta que usa inteligência artificial contra lavagem de dinheiro

O Google Cloud anunciou recentemente o lançamento da "Inteligência Artificial Contra Lavagem de Dinheiro" (AMLAI, na sigla em inglês), o seu serviço que usa a tecnologia para combater práticas financeiras ilegais. O lançamento ocorre após um teste bem-sucedido com o grupo de serviços financeiros HSBC, sediado em Londres e um dos maiores do mundo.

De acordo com a gigante de tecnologia, a AMLAI usa aprendizado de máquina para criar perfis de risco, monitorar transações e analisar dados. "O monitoramento de transações por IA substitui a abordagem baseada em regras definidas manualmente e aproveita o poder dos dados das próprias instituições financeiras para treinar modelos avançados de aprendizado de máquina (ML) para fornecer uma visão abrangente das pontuações de risco", explica o Google.

Na prática, o Google Cloud afirma que seu parceiro de teste, o HSBC, registrou um aumento de duas a quatro vezes no número de alertas positivos e uma redução de 60% nos falsos positivos durante os testes, aumentando a precisão nas ações de combate à lavagem de dinheiro.

O custo da ferramenta de inteligência artificial para as empresas interessadas vai variar dependendo do número de clientes atendidos diariamente com os sistemas de pontuação de risco e quantos clientes estão incluídos no conjunto de dados de treinamento fornecido pela empresa contratante e que serão usados para iniciar o modelo.

O lançamento do AMLAI é mais um sinal das crescentes ambições do Google e do Google Cloud no espaço de fintechs. Embora a popularidade atual da inteligência artificial esteja centrado em produtos gerativos, como o chatbot Bard do próprio Google e o ChatGPT, a empresa tem silenciosamente marcado presença tanto como desenvolvedora fintech quanto fornecedora de serviços bancários.

Inovações do Google

Durante a pandemia de Covid-19, o Google implementou rapidamente uma ferramenta de processamento de empréstimos do programa de proteção de pagamento. Ao longo dos anos, a empresa experimentou soluções alternativas de pagamento, como seu serviço Google Pay e o advento de cartões de débito patrocinados pelo Google com conectividade de comunicação por proximidade.

O envolvimento adicional do Google no setor de combate à lavagem de dinheiro (AML) pode ser um sinal positivo para a crescente indústria. De acordo com uma análise da BlueWeave Consulting, o tamanho do mercado global AML foi estimado em cerca de US$ 3 bilhões em 2022 e espera-se que atinja quase US$ 8 bilhões até o final da década.

Alguns fatores que podem mitigar o crescimento projetado incluem o surgimento de pagamentos não tradicionais, um ambiente regulatório global em constante mudança e um aumento gradual no número de casos de lavagem de dinheiro em todo o mundo.

