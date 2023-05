Golpistas roubam quase R$ 300 mil após criarem mais de 20 criptomoedas meme em três dias

As criptomoedas meme tiveram uma explosão de popularidade e interesse entre investidores nas últimas semanas, impulsionadas pelo lançamento do Pepe. Mas a novidade também atraiu diversos golpistas. Um levantamento da empresa de segurança digital Peck Shield Alerta mostrou que ao menos 24 memecoins falsas foram criadas em três dias para roubar investidores.

A empresa informou, em um post no Twitter, que os golpistas criaram os 13 ativos do zero e então os usaram para esquemas de rug pull, ou "puxada de tapete" em português. A prática é comum no mundo cripto e envolve o roubo de fundos de investidores após uma rápida valorização de um ativo.

Dentre as criptomoedas criadas, várias possuem variações de nome que fazem referência ao Pepe, um token lançado em abril deste ano que teve uma forte valorização, apoiado na popularidade entre investidores do meme Pepe The Frog. Atualmente, ela é uma das 100 maiores cripto do mercado.

A lista inclui os ativos Pepepe (com duas versões), Ladys, Benz, GGBond, Benen, Newpepe, Pen, Turboo, BMW, Wow, Meme, Pepedoge, Mother, Saudibob, Saudwen, BDBD, Bobo, Pepec, Pop, Four e Pepelol. Cada token foi criado com um endereço próprio na rede Ethereum.

Ao todo, a Peck Shield Alerta identificou a transferência de ao 32 ethers em endereços associados aos golpistas e que haviam sido originalmente depositados por investidores nessas criptomoedas. Considerando a cotação atual do ativo, o valor é equivalente a R$ 288 mil.

Como identificar um rug pull?

Os rug pulls envolvendo criptomoedas têm como grande sinal valorizações significativas em ativos pouco conhecidos ou que foram lançados há pouco tempo, sem associação oficial com projetos consolidados e reconhecidos no setor. Por isso, é importante realizar pesquisas detalhadas sobre um ativo, seus criadores e casos de uso antes de realizar um investimento.

No geral, os tokens criados para serem usados em rug pulls são anunciados em corretoras descentralizadas e seus nomes fazem referências a temas populares, desde nomes de séries e filmes até outros projetos que estão em bons momentos no mercado. A ideia é se aproveitar da associação para dar a impressão de confiabilidade e, então, atrair os investidores.

O rug pull pode ser feito de duas formas. A primeira é inflar artificialmente o preço de uma criptomoeda, armazenar grandes quantidades dela, atrair investidores divulgando essa valorização e então vender os ativos após outras pessoas investirem. A segunda forma também envolve uma valorização artificial, mas usa brechas no contrato inteligente usado para criar o ativo para permitir a retenção e desvio dos fundos aportados por investidores.

