Golpes Pix: vírus chegam como ofertas tentadoras através de mensagens falsas

Instalados usando engenharia social, cinco tipos de vírus são explorados por hackers para desviar transações com o Pix.

Utilizando mensagens de texto e e-mails falsos, criminosos cibernéticos têm realizado fraudes que afetam pessoas de todas as classes sociais, resultando em perdas significativas de dinheiro através do sistema de pagamentos instantâneos do Pix.

Como esses golpes acontecem e quais as medidas preventivas que você pode tomar, é o que você acompanha no vídeo. Aprenda a identificar e evitar esses golpes, protegendo seu dinheiro e informações pessoais:

