Golpe usa site falso para roubar mais de R$ 70 milhões em criptomoedas

Um novo golpe no mercado de criptomoedas resultou em ao menos US$ 15 milhões (R$ 73,64 milhões, na cotação atual) em fundos roubados, de acordo com a empresa de segurança digital MistTrack. O esquema envolveu a criação de um site falso, que tem atraído investidores interessados no mundo cripto.

De acordo com um post da empresa na última segunda-feira, 15, o golpe começou com a criação de uma versão falsa do site da corretora de criptomoedas HitBTC. Enquanto o endereço correto da exchange é hitbtc.com, o site falso é hitbt2c.lol, mas nem sempre os usuários notam a diferença.

A MistTrack afirmou que o golpe emprega três estratégias diferentes para roubar as vítimas. A primeira é checar com o usuário se ele conectou sua carteira digital no site. A autorização para a conexão acaba sendo usada também para transferir fundos na stablecoin USDT para os criminosos.

A segunda forma se aproveita de uma operação comum em corretoras: o depósito de criptomoedas por clientes. O depósito costuma ser feito tanto para custódia dos ativos quanto para possíveis negociações. Neste caso, porém, é possível depositar apenas bitcoin, ether e tron, mas os ativos não podem ser sacados posteriormente.

O último método envolve o uso de caixas de interação com os usuários que aparecem na forma de pop ups assim que o site é acessado. Em teoria, o espaço seria usado para fazer login na conta da corretora, mas na verdade acaba realizando uma transferência de ethers da carteira do usuário para os criminosos.

O golpe também não é exclusivo para esse site. A partir do endereço de carteira digital para onde os fundos roubados são destinados, a MistTrack encontrou diversos sites falsos que também estão sendo usados para atrair investidores desatentos e roubar fundos.

In addition, it has many similar phishing sites, which seems to be a big #ShaZhuPan. pic.twitter.com/fuHfzkC6tz — MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) May 15, 2023

Como se proteger de golpes com criptomoedas?

O golpe identificado pela MistTrack foi caracterizado pela empresa como um phishing. Nele, os golpistas criam informações falsas e as enviam por e-mail e mensagens ou então atraem usuários por meio de sites e páginas em redes sociais falsas. A ideia é convencer o alvo a compartilhar voluntariamente informações sensíveis, como dados de contas ou, no mundo cripto, endereços de carteiras digitais, permitindo o roubo.

Em geral, os tipos de golpes existentes no mercado financeiro tradicional foram transferidos para o mundo das criptomoedas, adaptados às especificidades do segmento. Uma das principais dicas de especialistas para evitar cair nesses esquemas é pesquisar antes de realizar investimentos ou fornecer informações para garantir a confiabilidade de sites, mensagens e corretoras.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok