Goldman Sachs mira mercados de derivativos de criptomoedas através de integração com FTX

O Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos, está tentando incorporar alguns de seus produtos derivativos às ofertas de derivativos de criptomoedas da FTX.US.

O Goldman Sachs está conversando com a FTX sobre ajuda para regulamentaçao e listagem pública e pretende expandir para oferecer derivativos de criptomoedas, aproveitando algumas de suas próprias ferramentas e serviços de derivativos, informou a Barron's.

A FTX.US, a subsidiária americana da exchange global de criptomoedas FTX, está atualmente buscando oferecer serviços de corretagem para suas ofertas de derivativos. Isso permitiria que a exchange de criptomoedas lidasse com os requisitos de garantia e margem internamente, em vez de depender de “comerciantes de comissão de futuros” (FCMs). O presidente da FTX.US, Brett Harrison, disse:

“Temos vários FCMs já comprometidos em integrar tecnologicamente com a exchange. Existem vários grandes que você provavelmente pode nomear.”

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) abriu um tópico para comentários públicos sobre a alteração solicitada pela exchange de criptomoedas. O órgão regulador também acredita que a proposta da FTX merece uma examinação minuciosa, pois levaria a um monopólio de grandes bancos de investimento como o Goldman.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a integração dos serviços de derivativos do Goldman Sachs ofereceria “negociação de futuros diretamente, apresentando clientes e atuando como uma rampa de acesso à exchange, ou fornecendo capital para clientes”.

A FTX argumentou que um modelo de corretagem integrado ajudaria a tornar o mercado mais estável e livre. Em uma recente mesa redonda com a CFTC, o CEO Sam Bankman-Fried respondeu a várias perguntas sobre derivativos de criptomoedas e a proposta da FTX de integrar seu próprio FCM.

A negociação de derivativos de criptomoedas tem sido um tópico de debate há algum tempo, com muitos países europeus e até os Estados Unidos proibindo a maioria das exchanges de criptomoedas de oferecer negociação alavancada. A Binance teve que encerrar suas ofertas de derivativos em vários países europeus após intervenções regulatórias.

Por um lado, a CFTC pediu um maior análise da demanda de alteração da FTX, enquanto, por outro, a FTX argumenta que um modelo de corretagem integrado os ajudaria a calcular os requisitos de margem a cada 30 segundos, em vez de esperar até o dia seguinte para liquidar as posições.

