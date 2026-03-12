Goldman Sachs lidera entre detentores de ETF de XRP

Os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista dos EUA (ETFs) registraram aumento nos fluxos de entrada na terça-feira, mesmo com o bitcoin caindo abaixo de US$ 70 mil.

Os ETFs de bitcoin à vista registraram US$ 251 milhões em entradas, ampliando os ganhos de US$ 167 milhões registrados na segunda-feira, 9, de acordo com dados da SoSoValue.

Os fluxos mantêm uma tendência positiva em março, com ganhos acumulados no mês agora em US$ 1,56 bilhão, frente a US$ 576,6 milhões em saídas.

As entradas ocorreram apesar do bitcoin ter caído brevemente para US$ 69.400 na terça-feira, segundo a CoinGecko. No momento da redação, o ativo era negociado a US$ 69.810, queda de 0,7% nas últimas 24 horas.

Vendas de XRP desaceleram

Após uma sequência de três dias de saídas, algumas altcoins, incluindo o Ether, passaram para território positivo, registrando entradas modestas de US$ 12,6 milhões. Fundos de Solana não registraram entradas.

Os fundos de XRP, por outro lado, registraram cerca de US$ 3,9 milhões em saídas, estendendo a sequência de vendas para a quarta sessão consecutiva, embora o ritmo de resgates tenha diminuído em relação às retiradas maiores registradas na segunda-feira, 9.

O analista de ETFs da Bloomberg, James Seyffart, observou em uma publicação no X que os ETFs de XRP têm se mantido bem apesar da volatilidade do ativo. De acordo com a CoinGecko, o XRP caiu cerca de 5% nos últimos 30 dias e era negociado a US$ 1,38 no momento da redação.

“Eles registraram entradas acumuladas de US$ 1,4 bilhão desde o lançamento”, disse Seyffart, acrescentando que a Goldman Sachs surgiu como a maior detentora de ETFs de XRP. Em 31 de dezembro, o banco de investimento detinha cerca de US$ 154 milhões em ETFs de XRP, em comparação com US$ 23 milhões e US$ 5,3 milhões detidos pela Millennium Management e pela Logan Stone Capital.

Em outra publicação no X, Seyffart apresentou uma divisão de quatro grupos de ETFs, destacando que os ETFs de XRP são amplamente impulsionados pela demanda de varejo.

Apenas 15,9% dos ativos sob gestão dos ETFs de XRP são reportados em declarações 13F, em comparação com 48,8% dos ETFs de SOL, que são mais detidos por investidores institucionais. Os ETFs de bitcoin e ether ficam no meio do caminho, com 24% e 27% dos ativos divulgados em declarações, respectivamente.

