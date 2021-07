Goldman Sachs envia documentos à SEC para lançar ETF de blockchain e DeFi

O Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, enviou para aprovação da SEC, a autoridade reguladora do país, um ETF com exposição a empresas de capital aberto que desenvolvem soluções em blockchain e produtos dentro do setor de finanças descentralizadas (DeFi) no mundo todo.

A instituição não divulgou muitos detalhes no documento, que mostra que o fundo irá investir ao menos 80% do seu patrimônio em companhias que promovem avanço na tecnologia blockchain e na digitalização financeira.

“O ETF busca prover resultados que correspondam, antes de taxas e despesas, à performance do índice de blockchain e finanças descentralizadas da Solactive”, consta no arquivo.

Os mercados que o banco de investimentos pretende escolher incluiriam Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Hong Kong, Japão, Suíça, Holanda e Reino Unido.

A SEC está, atualmente, revisando mais de 12 solicitações de ETFs de bitcoin, e postergou a tomada de decisão de vários deles. Gestoras como a VanEck e a WisdomTree também solicitaram o direita de criação de ETFs de Ethereum, mas o pedido do Goldman Sachs é o primeira para um ETF relacionado a DeFi.

Não é o primeiro movimento do Goldman Sachs sobre o setor de criptoativos. Na última semana, o banco de investimentos começou a compensar e liquidar produtos de criptomoedas em fundos de hedge para alguns clientes na Europa.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk