Goldman Sachs, Citi e outros grandes bancos avaliam criação de 'dinheiro digital' conjunto

Grupo de instituições financeiras referência no mercado pode criar stablecoin própria pareada a moedas fiduciárias

Criptomoedas: bancos podem criar stablecoin própria (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17h30.

Um grupo que reúne alguns dos principais bancos do mundo está estudando a possibilidade de lançar stablecoins próprias. As criptomoedas seriam pareadas a diferentes moedas fiduciárias, com foco nos países que formam o grupo do G7, incluindo os Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo BNP Paribas em um comunicado divulgado à imprensa. De acordo com o banco, o grupo é formado também pelo Santander, Bank of America, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG Bank, TD Bank Group e UBS.

Os bancos estariam "explorando conjuntamente a emissão de uma forma digital de dinheiro pareado por reservas 1 para 1 que forneceria um ativo estável para a realização de pagamentos e disponível em blockchains públicas, focado nas moedas dos países do G7".

Apesar de não falar explicitamente, a descrição do ativo corresponde a uma stablecoin, que são criptomoedas pareadas a outros ativos. No caso das stablecoins de dólar, por exemplo, 1 unidade da criptomoeda sempre precisará ser equivalente a US$ 1, graças às suas reservas.

"O objetivo da iniciativa é explorar se a novidade para todo o setor poderia trazer os benefícios dos ativos digitais e aumentar a concorrência no mercado, ao mesmo tempo em que garantiria a total conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas de gerenciamento de risco", explica o BNP Paribas.

Ainda de acordo com o banco, o grupo de instituições financeiras "está em contato com reguladores e supervisores em cada mercado relevante e continuará mantendo as partes apropriadas atualizadas conforme o projeto avança". Não foi divulgado um cronograma oficial.

Em maio deste ano, informações divulgadas pela imprensa indicavam que o JPMorgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo e outros bancos haviam formado um consórcio para explorar a possível criação de uma stablecoin própria e coletiva pareada ao dólar.

O comunicado do BNP Paribas indica que o consórcio realmente existe e está em atividade. A outra novidade é a indicação de criptomoedas que poderiam ser pareadas ao euro, iene e ao dólar canadense, as outras moedas dos países que compõem o grupo do G7.

