Goldman Sachs aumenta investimento no bitcoin em 120%, somando US$ 2 bilhões

O Goldman Sachs revelou na última terça-feira, 11, que continuou investindo no bitcoin ao longo do último trimestre de 2024. De acordo com o banco, os investimentos foram realizados por meio dos ETFs disponíveis nos Estados Unidos, ultrapassando os US$ 2 bilhões (R$ 11,54 bilhões, na cotação atual).

As informações foram enviadas para a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A instituição afirma que encerrou o ano de 2024 com US$ 1,27 bilhão (R$ 7,38 bilhões, na cotação atual) em participações no ETF da BlackRock, um crescimento de 88% em relação ao trimestre anterior.

Além disso, o Goldman Sachs também expandiu os seus investimentos no ETF de bitcoin da Fidelity, chegando a US$ 288 milhões (R$ 1,6 bilhão, na cotação atual). O valor representa uma alta de 105% em relação ao trimestre anterior.

Participações menores em outros ETFs da criptomoeda, incluindo os das gestoras Grayscale e Ark Invest, também foram reportadas pelo banco. Somados, esses investimentos chegaram à casa dos US$ 2,08 bilhões (R$ 12,04 bilhões, na cotação atual), atingindo um novo marco e crescendo 120%.

O Goldman Sachs informou ainda que conta no momento com US$ 760 milhões em investimentos no segmento de opções envolvendo os ETFs de bitcoin, ligadas ao mercado de preços futuros. Esse tipo de investimento costuma ser usado como proteção em casos de perda ou para se beneficiar ainda mais em momentos de alta no mercado.

Os dados reportados pelo banco indicam também uma exposição total de US$ 476 milhões em ETFs de ether, um crescimento significativo em relação aos US$ 25,1 milhões referentes ao terceiro trimestre de 2024. Os investimentos se concentram nos ETFs da BlackRock e da FIdelity.

A continuidade dos investimentos do banco nesses ativos indica que o Goldman Sachs segue enxergando o potencial das criptomoedas. Em janeiro deste ano, David Solomon, CEO da instituição, classificou o bitcoin como um "ativo interessante" e destacou o potencial da tecnologia blockchain.

Em outras ocasiões, Solomon afirmou que vê potencial no bitcoin como um ativo de reserva de valor semelhante ao ouro, mas destacou que, no momento, a criptomoeda ainda não concretizou inteiramente esse caso de uso possível, mantendo seu caráter especulativo.