Goldman Sachs diz que 2023 foi ano de "institucionalização" do mercado cripto

O mercado de criptomoedas mudou em 2023 e iniciou um processo de institucionalização, avaliou o Goldman Sachs em um relatório publicado na semana passada. Para o banco, o destaque é o avanço em iniciativas reguladas e centralizadas, diferentes das atividades tradicionais do setor.

O banco explica que, historicamente, o mercado cripto foi "dominado" por ambientes de negociação e investimentos sem regulação. Em 2023, porém, as alternativas reguladas cresceram, em especial as ligadas ao mercado de derivativos.

"A institucionalização do mercado ficou mais evidente no mercado de derivativos", ressalta o Goldman Sachs, destacando um crescimento nas negociações de futuros de bitcoin e ether na Bolsa de Chicago, a maior do mundo para compra e venda de derivativos de diversas classes de ativos.

Um ponto de destaque é que o crescimento da Bolsa de Chicago fez com que ela superasse a Binance no quarto trimestre e se tornasse a corretora com maior volume de negociação de derivativos de bitcoin, na esteira de um interesse maior de investidores institucionais no ativo.

Bitcoin e ether

"O preço do bitcoin em outubro atraiu o interesse de investidores institucionais, que aproveitaram a oportunidade para se posicionar para uma potencial aprovação de um ETF à vista de bitcoin ou para ter uma exposição de hedge por meio de derivativos", diz o banco.

No caso do bitcoin, o volume total de interesse aberto - que reúne todos os contratos de derivativos negociados e ainda em aberto - atingiu um valor recorde de US$ 4 bilhões no quatro trimestre.

O ether também teve um crescimento nas negociações de futuros, mas ainda atrás do bticoin: ao longo de 2023, o volume total negociado alternou entre 20% a 50% do volume total do bitcoin.

Para o Goldman Sachs, esse crescimento ocorre principalmente devido à expectativa de que a SEC vai aprovar os pedidos de gestoras para o lançamento de ETFs de preço à vista do bitcoin, o que resultou no momento em uma busca maior por produtos de investimento regulados já disponíveis, incluindo os derivativos.

