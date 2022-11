Gisele Bündchen, Tom Brady e Steph Curry serão investigados por apoio à FTX

A super modelo Gisele Bündchen, seu ex-marido, o quarterback Tom Brady, e o jogador de basquete Stephen Curry estão entre as celebridades que são alvo de uma investigação do regulador financeiro do Texas sobre atos promocionais em benefício da agora falida corretora de criptoativos FTX.

Joe Rotunda, diretor de execução do Conselho de Valores Mobiliários do estado do Texas, disse à Bloomberg que o órgão está investigando os pagamentos recebidos por celebridades para endossar a FTX.US, quais divulgações foram feitas e o quão transparentes elas eram para os investidores.

Rotunda observou que, embora as autoridades estejam "olhando de perto para as celebridades", o endosso à FTX não é uma "prioridade imediata", mas na verdade faria parte da "investigação mais ampla do regulador sobre o colapso da exchange".

Brady, Curry e Bündchen também foram citados em uma ação coletiva contra a FTX, junto com o ex-CEO da exchange, Sam Bankman-Fried. O processo alega que eles “controlavam, promoviam, auxiliavam e participavam ativamente” da FTX Trading LTD.

Outros nomeados na ação coletiva incluem o time de basquete Golden State Warriors, o jogador da NBA Udonis Haslem e o co-criador de Seinfeld Larry David.

No passado, pesquisas descobriram que quase metade dos investidores de varejo seguiriam sem questionamento conselhos sobre ativos digitais divulgados em contas nas redes sociais de celebridades e influenciadores. Muitos usam de seu poder e influência para vender produtos e projetos de criptomoedas.

Em outubro, a influenciadora e empresária Kim Kardashian foi multada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) por “divulgar em suas mídias sociais” um token, sem revelar que tinha recebido US$ 250 mil para fazer posts sobre o projeto.

Kardashian não admitiu nem negou as acusações da SEC, mas chegou a um acordo e concordou em não promover nenhum outro criptoativo até 2025.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok