Gigante de telecomunicações passa a aceitar pagamentos em criptomoedas e investe em empresa do setor

A Telefônica, maior empresa de telecomunicações da Espanha, passou a aceitar nesta sexta-feira, 30, a realização de pagamentos utilizando criptomoedas no seu site de e-commerce, o Tu.

De acordo com as informações do site, a modalidade estará disponível para pagamentos entre 200 e 500 euros. Nesses casos, será possível converter o valor pago em uma criptomoeda escolhida pelo usuário, e então descontar o valor na carteira digital do comprador.

O Tu comercializa produtos eletrônicos, incluindo smartphones, televisões, computadores e tablets. A empresa afirma ser o "primeiro e-commerce de tecnologia sustentável" da Espanha, realizando a compensação das emissões de carbono dos produtos comprados.

O anúncio representa mais um passo nos investimentos da Telefônica na criptoeconomia. A empresa espanhola possue um site próprio de vendas de tokens não fungíveis (NFTs) ligados ao blockchain Polygon.

Além disso, a companhia fechou um acordo com no último dia 26 de setembro com a fabricante Qualcomm para desenvolver um ecossistema de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, com foco no metaverso.

A parceira vai utilizar uma plataforma de desenvolvimento da Qualcomm e a infraestrutura da Telefônica, com exploração de oportunidades comerciais e lançamentos de produtos e serviços ligados à área.

"A Telefônica vê muitas possibilidades na combinação de dispositivos imersivos com redes poderosas e tecnologias Web3 descentralizadas", ressaltou a empresa ao anunciar o acordo.

A gigante de telecomunicações também realizou um investimento na corretora de criptomoedas espanhola Bit2Me, uma transação confirmada pela exchange ao site CoinDesk e cujos detalhes deverão ser divulgados nas próximas semanas.

Junto com o investimento, a Bit2Me será responsável pela conversão das compras em euro na Tu para criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok